Altdorf Nationalpark in Uri, Tempo 30 im gesamten Siedlungsraum: Urner Umweltrat präsentiert kühne Visionen Ein Solarkraftwerk auf der A2 und ein flächendeckendes Netz für den Langsamverkehr – das sind nur zwei von vielen Visionen, die dem Urner Umweltrat vorschweben. Urs Hanhart 11.04.2022, 16.38 Uhr

Am Montag wurde im Restaurant Fomaz in Altdorf eine kleine Feier abgehalten. Zugegen waren Vertreterinnen und Vertreter von Ärztinnen und Ärzten für Umweltschutz Sektion Innerschweiz, Mountain Wilderness, Pro Natura, VCS Sektion Uri sowie WWF Uri. Angestossen wurde auf das 30-jährige Bestehens des Urner Umweltrats, dem all diese Organisationen aktuell angehören. Es handelt sich somit um die Dachorganisation der Urner Umweltverbände.

Haben auf 30 Jahre Urner Umweltrat angestossen (von links): Toni Moser, Fabian Haas, Harriet Kluge, Pia Tresch, Raphael Walker, Mana Kieliger und Alf Arnold freuen sich über das Jubiläum. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. April 2022)

Die ersten grösseren Projekte zu Beginn der Tätigkeit des Umweltrats waren die Mitwirkung am Umweltrecht, am Raumplanungsgesetz sowie Stellungnahmen zur Alpenkonvention und zum Neat-Grossprojekt. 1993 wurden die Urner Umwelttage ins Leben gerufen und einige Jahre später wurde dann auch ein Umweltbüro Uri eröffnet. «Im Umweltrat kommt viel Know-how aus verschiedenen Umweltbereichen zusammen. Die Themen überschneiden sich vielfach. Von daher ist es immer gut, wenn wir untereinander unsere Fachgebiete austauschen und miteinander reden», sagte Harriet Kluge, Geschäftsleiterin bei der VCS-Sektion Uri.

Dann fügte sie noch an: «Der Umweltrat ist auch Ansprechpartner für Behörden und die Öffentlichkeit. Wir treffen uns mehrmals im Jahr mit den kantonalen Fachstellen und erfahren dabei, was für Projekte der Kanton am Laufen hat. Bei diesen Gelegenheiten können wir deponieren, was uns stört und wo Verbesserungen angebracht werden sollten. Zudem verstehen wir uns auch als Anwältinnen für die Umwelt.» Dank Einsprachen sei es gelungen, viele Optimierungen zu bewirken.

Lärm als Verursacher von Kreislauf- und Herzleiden

An der Jubiläumsfeier wurde nicht nur zurück, sondern auch nach vorne geschaut. Die Exponentinnen und Exponenten der Umweltverbände stellten zum Teil kühne Visionen vor, wie Uri in 30 Jahren aussehen könnte. Toni Moser, Co-Präsident der Sektion Innerschweiz der Ärzte für Umweltschutz, ist es ein grosses Anliegen, dass die Lärmemissionen, insbesondere durch Motorfahrzeugverkehr und Bahn, massiv reduziert werden. Lärm sei ein wesentlicher krankmachender Faktor.

Mosers Vision: «Der Stressor Lärm als Verursacher von Kreislauf- und Herzleiden, Diabetes, Konzentrations- und Leistungsschwäche hat durch die Einführung verschiedener lärmmindernder Massnahmen wie flächendeckendem Tempo 30 im Siedlungsraum, Verwendung von leisen und sauberen Laubbläsern in der Landwirtschaft sowie der Entfernung überlauter Fahrzeuge aus dem Verkehr und Baustellen nur noch geringe Bedeutung.» Die Lebensqualität in den Siedlungen steige damit stark. «Zudem sinkt die Gefahr von Unfällen mit drastischen Folgen ganz erheblich», so Moser.

Nationalpark statt zweites Luxusprojekt

Pia Tresch, Geschäftsführerin von Pro Natura Uri, widmete ihr Kurzreferat dem Thema Biodiversität. Sie betonte: «Das Bewusstsein wächst zwar, dass man mehr Sorge zu den sensiblen Ökosystemen in unseren Alpen tragen müsste. Damit allein ist aber die Problematik noch nicht erledigt.» Ihre Visionen sind unter anderem der Rückbau von Erschliessungsstrassen, damit Alpen, Sömmerungsbetriebe und Stufenbetriebe wieder als naturnahe Lebensräume genutzt werden können, die Schaffung eines Nationalparks in Uri mit Zentrum an der Isleten anstelle eines «zweiten Luxusprojekts von Samih Sawiris», mehr Ökologie im Siedlungsraum und eine nachhaltige Landwirtschaft. «Wenn wir dem rasanten Artensterben, dem Klimawandel und weiteren Umweltbeeinträchtigungen etwas entgegensetzen wollen, müssen wir die Zukunft ökologischer gestalten und einige meiner Visionen für Uri könnten dann durchaus umgesetzt werden», so Tresch.

Alf Arnold, Vorstandsmitglied im VCS Uri, hat als Vision, dass die Zahl der Motorfahrzeuge in Uri bis 2050 halbiert wird, Pärke statt Parkplätze realisiert werden sowie ein flächendeckendes und sicheres Netz für den Langsamverkehr (Fussgänger und Radfahrer) verwirklicht wird. Im Zusammenhang mit der Autobahn A2 hat er besonders kühne Visionen, wie den Bau eines Solarkraftwerks mit fünf Hektaren Fläche oder auf einer Autobahnhälfte von Luzern bis Erstfeld Gleise zu verlegen. So könnten Ortschaften wie Attinghausen, Seedorf, Beckenried und Buochs ans Bahnnetz angeschlossen werden.

Grosse Solaroffensive lancieren

WWF-Uri-Geschäftsleiter Fabian Haas schwebt vor, dass eine grosse Solaroffensive lanciert und die Sonne eine wichtige Säule der Energieproduktion wird. Im Urnersee sieht er ein riesiges Potenzial an umweltfreundlicher Energie, in der Form von Seewärmenutzung. Zudem regt er eine Dammerhöhung beim Göscheneralp-Stausee an, um die Winterstromversorgung auszubauen. Damit könnte die Zerstörung der Meienreuss, des letzten grossen Urner Wildbachs, verhindert werden, so Haas.

«Gemeinsam schützen wir die Umwelt und gestalten eine lebenswerte Zukunft für nachkommende Generationen. Dafür ist in den kommenden Jahren ein enorm grosses Engagement nötig, um die beiden Krisen rund um den Klimawandel und den Biodiversitätsverlust zu meistern», unterstrich WWF-Vertreter Haas. «Die heute von den Umweltorganisationen vorgestellten Visionen sind teilweise waghalsig. Aber es braucht eine mutige Politik und wenn es so weit ist, eine konsequente Umsetzung. Wir arbeiten daran.»