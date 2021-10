Neu aufgestellt blickt «Momänt und Co.» zuversichtlich voraus

Altdorf Neu aufgestellt blickt «Momänt und Co.» zuversichtlich in die Zukunft und plant im Januar 2023 eine neue Produktion Der Theaterverein Momänt und Co. wählte an der GV zwei neue Gesichter in den Vorstand und blickte auf zwei turbulente Jahre zurück. 31.10.2021, 11.27 Uhr

An der achten GV des Theatervereins Momänt & Co., am 25. Oktober, blickte der Präsident Stefan Gisler nichts auf eines, sondern auf zwei turbulente Vereinsjahre zurück. Im Januar 2019 – noch weit vor dem Beginn der Pandemie konnte das Stück «Der eingebildete Kranke» von Moliére aufgeführt werden.

Der Vorstand von Momänt & Co. (von links): Florian Arnold, Corinne Gnos, Fredy Burkart, Stefan Gisler, Julia Trottmann, Françoise Burkart und Silvia Arnold.

Bild:PD

Die zweite und weitaus planungsintensivere Produktion «Hopetown - Just Another Western» musste dann von Januar 2021 auf August 2021 verschoben werden. Die Dernière dieses Stücks liegt deshalb nur wenige Wochen zurück. Genaue Abrechnungszahlen würden deshalb noch ausbleiben und erst an der nächsten Generalversammlung vorgelegt werden, heisst es in der Mitteilung des Vereins.

Frischer Wind im Vereinsvorstand

Die Aktuarin Françoise Burkart verkündete anlässlich der Generalversammlung ihren Rücktritt aus dem Vereinsvorstand. Sie habe «Momänt & Co» mit ihren organisatorischen und kulinarischen Fähigkeiten in den letzten drei Jahren unterstützt und werde als geschätzte Kollegin sehr fehlen, schreibt der Verein.

Silvia Arnold folgt nun auf Burkart und wird neue Aktuarin. Auch Corinne Gnos wurde als Co-Präsidentin und zur Unterstützung von Präsident Stefan Gisler gewählt. Die Versammlung bestätigte zudem den amtierenden Kassier Florian Arnold im Vereinsvorstand.

Verein blickt zuversichtlich auf Januar 2023

Trotzdem und gerade weil der Vereinsvorstand neu aufgestellt ist, wird mit viel Vorfreude und Elan in den Januar 2023 geblickt. Für den Verein ist zurzeit klar: Zukünftig soll bei weiteren Produktionen am üblichen Zweijahres-Rhythmus festgehalten werden. (mah)