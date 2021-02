Altdorf Noch nie eine Abstimmung verpasst, Seniorin Irene Fussen kämpfte 1971 an vorderster Front fürs Frauenstimmrecht Frauen gehören an den Herd, hat man ihr gesagt. Doch davon liess sich die 85-jährige Irene Fussen-Felder aus Altdorf nie beirren. Im Gegenteil: Vor 50 Jahren kämpfte sie fürs Frauenstimmrecht. Ihr politisches Interesse ist der Seniorin seit damals geblieben. Anian Heierli 06.02.2021, 05.00 Uhr

Es sind Bilder, die nachdenklich stimmen: Im Altdorfer Gemeindehaus steht eine junge, blonde Frau. Sie wirft ein Abstimmungscouvert in die Urne. Anschliessend wird ihr gratuliert und sie erhält einen Blumenstrauss. Ein Fotograf hält die Szene fest. Er weiss, dass vor seiner Linse gerade Geschichte geschrieben wird. Es ist der 6. Juni 1971. Die Frau auf dem Bild heisst Irene Fussen-Felder. Sie war damals 36-jährig und eine der ersten Frauen, die im Kanton Uri an die Urne durften.

Vier Monate zuvor, am 7. Februar 1971, wurde das Frauenstimmrecht von 66 Prozent der Männer, 15 Kantonen und einem Halbkanton national angenommen. Der konservativ geprägte Kanton Uri sagte damals «Nein», fügte sich aber dem Volks- und Ständemehr. Ein Jahr später, am 5. März 1972, wurde in Uri dann auch das kantonale Frauenstimmrecht mit 57 Prozent Ja-Stimmen eingeführt.

Am 6. Juni 1971 ging die damals 36-jährige Irene Fussen-Felder zum ersten Mal an die Urne. Dabei trägt sie ihr Schauspielkostüm als Frau von Wilhelm Tell und wird von diesem auch begleitet. Bild: Keystone-Archiv

Irene Fussen-Felder – die vor 50 Jahren stellvertretend für eine ganze Generation Urnerinnen ihr Couvert vor dem Fotografen in die Urne warf – ist heute 85 Jahre alt. Ihr politisches Interesse hat sie seit damals beibehalten. «Ich habe noch nie eine Abstimmung verpasst, weder kantonal noch national», sagt sie. Für sie ist das selbstverständlich. Sie hat nie vergessen, für was sie als junge Frau einstand. Es sei ein steiniger Weg gewesen. Deshalb hat sie heute Mühe, «wenn sich junge Frauen und Männer nicht für Politik interessieren».

«Wir Frauen hatten eine wahnsinnige Genugtuung»

Die Seniorin erinnert sich noch gut an den 7. Februar 1971: «Wir Frauen hatten eine wahnsinnige Genugtuung.» Auch die bissigen Argumente der Gegner hat sie noch im Ohr. Nach dem Sieg habe es geheissen: «Jetzt könnt ihr euch beweisen.» Und: «Wir wollen schauen, wie das herauskommt.» Zu dieser Zeit war sie Primarlehrerin, bereits verheiratet und spielte bei den Altdorfer Tellspielen die Frau von Tell.

Deshalb ging sie auch im Kostüm an ihre erste Abstimmung. «Wir haben vor und nach den Theaterproben immer heftig diskutiert. Suffragetten nannten uns die Gegner des Frauenstimmrechts etwas abschätzig.» Das sei gleichbedeutend mit dem moderneren Wort Emanze. Der Begriff Suffragette wurde vom Englischen abgekupfert. Ursprünglich wurden so Frauen bezeichnet, die in Grossbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts für ihr Wahlrecht einstanden.

85-jährig und politisch interessiert wie eh und je: Irene Fussen-Felder spricht in ihrer Stube über Gleichberechtigung. Anian Heierli

(Altdorf, 1. Februar 2021)

An die Argumente der Frauenstimmrecht-Gegner im Kanton Uri erinnert sich Fussen-Felder noch bestens:

«Das war ziemlich heftig. Manche haben sich wirklich schwergetan und hatten die Meinung, dass Frauen besser zu Hause bleiben, kochen und sich um die Kinder kümmern.»

Die Aussage – wie kommt das nur heraus, wenn die auch noch abstimmen – habe sie leider viel zu oft gehört. «Angefeindet wurde ich nie, aber belächelt. Das schon.» Dafür erhielt sie Rückhalt von ihrem mittlerweile verstorbenen Mann und der Familie.

Die 85-Jährige hat viel von ihrer Grossmutter

«Zu Hause war das Frauenstimmrecht eine sonnenklare Sache», so die Seniorin. Sie stamme aus einer liberalen, offenen und sehr engagierten Familie, in der die Frauen mitbestimmten. Ihre Grossmutter führte in Altdorf das Kaufhaus Türmli, das nicht erst heute, sondern schon im 19. Jahrhundert Haushaltsartikel und Spielzeuge führte. «Meine Grossmutter hiess Karolina Bachmann-Lauener und war für den Einkauf, Verkauf und die Angestellten verantwortlich. Mein Grossvater Karl Bachmann-Lauener blieb dagegen im Hintergrund und kümmerte sich um handwerkliche Arbeiten.»

Trotz aufgeschlossener Familie durfte selbst Irene Fussen-Felder nicht alles machen. «Eigentlich wäre ich gerne nach Ingenbohl ans Gymnasium», erzählt sie. Doch ihre Familie schickte sie ans Lehrerseminar. Was sie aber im Nachhinein nicht schlimm findet. «Ich war als Primarlehrerin immer sehr glücklich. Ich hätte wohl ohnehin etwas in Richtung Pädagogik studiert.» Bis zu ihrer Pension Ende der 90er-Jahre arbeitete sie zudem rund 20 Jahre als Kindergarteninspektorin. «Ich habe mich starkgemacht für die Anliegen und Anerkennung der Kindergärtnerinnen.»

Der Moment der Wahrheit: Irene Fussen-Felder wirft ihr Abstimmungscouvert in die Urne. Bild: Keystone-Archiv

Fussen-Felder ist Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter. Sie hat 4 Kinder, 10 Enkelkinder und eine Urenkelin. Ihren Nachkommen gibt sie mit auf den Weg, dass die Rechte der Frau nicht selbstverständlich sind und sich ihre Generation einiges erkämpfen musste – etwa die Lohngleichheit. Fussen-Felder erinnert sich:

«Als ich noch eine junge Lehrerin war, galt es als normal, dass meine männlichen Kollegen mehr verdienten.»

Tatsächlich ist in der Schweiz die Gleichstellung der Geschlechter erst seit 1981 in der Bundesverfassung verankert. Diese verpflichtet den Gesetzgeber, für rechtliche und tatsächliche Gleichstellung zu sorgen, und enthält ein direkt durchsetzbares Individualrecht auf denselben Lohn für gleiche Arbeit.

Noch seien die Chancen nicht gleich

Erst 1996 trat dann das Gleichstellungsgesetz in Kraft. Es konkretisiert den Verfassungsauftrag und verbietet direkte wie indirekte Diskriminierungen in allen Arbeitsverhältnissen. Das Ziel: die Chancengleichheit im Erwerbsleben sichern. «Das wurde sicher zu einem gewissen Teil erreicht», sagt Fussen-Felder und fügt an:

«Ich denke aber, dass es eine Frau mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt noch immer schwieriger hat als ein Mann mit Kindern.»

Auf die Frage, was sie einer jungen Frau in der Politik mit auf den Weg geben will, antwortet Fussen-Felder: «Nichts. Die modernen Frauen brauchen keinen Ratschlag. Die sind engagiert und haben mehr Selbstsicherheit als wir vor 50 Jahren.»