Sandra Hraba zeigt von Aborigines beeinflusste Kunst in Uri

Altdorf Neue Bilder im Cinema Leuzinger: Österreicherin lässt sich von den Aborigines inspirieren Sandra Hraba zeigt im Cinema Leuzinger ihre Acrylbilder. Zwei Reisen nach Australien waren der Auslöser für ihre Malereien. Markus Zwyssig 06.10.2021, 16.00 Uhr

Sandra Hraba zeigt im Cinema Leuzinger farbenfrohe Bilder, die von der Welt der Aborigines inspiriert sind. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 2. Oktober 2021)

Farbenfrohe Kunst hängt seit neustem in den Räumen und Gängen im Cinema Leuzinger in Altdorf. Sandra Hraba (51) aus Linz hat die Bilder gemalt. Die Acrylbilder auf Leinwand sind mit viel Liebe zum Detail entstanden. Mit dem Pinsel setzte die Künstlerin unzählige Punkte. Krokodile, Koalabären, Kängurus, Spinnen, Fische und Vögel bewegen sich durch die Bilder. Immer wieder ist eine schwarze Schlange zu sehen. Und es gibt seltsame Geisterwesen. Schwarze Hände stören die Szenerie der Natur. Die Bilder erinnern an die naive Malerei der Aborigines, der Ureinwohner Australiens. Geprägt sind die Bilder von Motiven der bis zu 40'000 Jahre alten Zeichnungen, die man in australischen Höhlen gefunden hat.

Unvergessliche Begegnung am Ayers Rock

«Meine Bilder sollen Freude in Wohnung und Büro bringen», sagt Sandra Hraba. «Im Wartezimmer einer Arztpraxis nehmen sie den Patienten die Angst», gibt sie sich überzeugt. Zu Malen begonnen hat sie in den 1990er-Jahren, nachdem sie zweimal für je sechs Wochen Australien bereiste. Der Auslöser für ihre Malereien war eine Begegnung mit einem alten Aborigine. Sandra Hraba besuchte den Ayers Rock, der für die Ureinwohner Australiens ein Heiligtum ist. An jenem Tag waren Tausende von Touristen dort. Der alte Mann sprach ausgerechnet sie an. Weshalb, das weiss Sandra Hraba auch nicht. «Er sprach in seinem ureigenen Dialekt», erinnert sich die Österreicherin. «Ich verstand kein Wort.» Trotzdem fühlte sie sich bei ihm geborgen. Sie sassen auf der warmen roten Erde, er erzählte und begann zu singen. Die Begegnung bleibt ihr unvergesslich: «Es war mystisch.»

Unter dem Ayers Rock wohnt laut der Mythologie die Regenbogenschlange. Das Heiligtum der Aborigines hat die verantwortungsvolle Aufgabe über die wertvollste Ressource überhaupt, nämlich das Wasser, zu wachen und kämpft immer wieder mit der Sonne, um für Regen und somit Leben zu sorgen. Und diese Schlange ist es denn auch, die immer wieder in den Bildern von Sandra Hraba vorkommt. Sie hat viel über die Welt der Aborigines gelernt. So weiss sie, dass bei den Australischen Ureinwohnern die Zeiten fliessend sind. Götterwesen verschmelzen mit der Jetztzeit. Der Bezug zum Tod ist ganz anders. «Wenn jemand stirbt, gibt es einen neuen Stern am Himmel.» Die Aborigines sind sehr mit der Natur verbunden. «Sie verwerten alles, was sie von der Natur genommen haben, um zu leben. Es gibt bei ihnen fast keinen Abfall.» Fasziniert von der Welt der Aborigines stimmt es sie traurig, wenn sie sieht, wie die Ureinwohner ausgebeutet worden sind. Mit ihren Bildern will Sandra Hraba die Welt und das Gedankengut der Aborigines in die Stuben und Büros bringen.

Zwei Bilder zu gewinnen

Im Cinema Leuzinger sorgt zurzeit das neueste Abenteuer von James Bond «No Time to Die» für Spannung. Dragana und Patrick Dal Farra freuen sich, dass das Kinoerlebnis nun langsam wieder zurückkehrt. Inzwischen konnten sie bereits mehrere hundert Besucher in den Vorstellungen begrüssen. Der neue James-Bond-Film wird sicher noch die nächsten drei Wochen im Cinema Leuzinger zu sehen sein. Noch länger hängen werden die Bilder von Sandra Hraba. In dieser Zeit haben die Kinobesucher die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Dabei gibt es zwei Bilder von Sandra Hraba zu gewinnen.

Hinweis: Infos über die Künstlerin und ihre Werke gibt es unter www.sandrasmalereien.com.