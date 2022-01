Altdorf: Velofahrerin ohne Helm unterwegs – schwer verletzt

Altdorf Ohne Helm unterwegs – Velofahrerin verletzt sich schwer Eine Velofahrerin, die ohne Helm unterwegs war, verunfallte aufgrund einer Bremsung schwer. Sie musste ins Spital gebracht werden, der Sachschaden ist gering. 08.01.2022, 16.19 Uhr

Am Freitag, 7. Januar, kurz vor 16.00 Uhr, fuhr eine 54-jährige Velofahrerin auf der Gotthardstrasse in Altdorf in Richtung Norden und bremste vor dem Kreisel Poli stark ab. Das schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Wegen der abrupten Bremsung stürzte die Frau über den Lenker und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.