Altdorf: Corinne Suter zu Besuch in der Schule

Altdorf Olympiasiegerin Corinne Suter hat die heilpädagogische Tagesschule besucht Die Sportlerin hat die Augen der Schülerinnen und Schüler zum Glänzen gebracht. Die Schwyzerin war sichtlich gerührt von den Kindern und Jugendlichen. 08.07.2022, 13.41 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler mit Corinne Suter (oben Mitte). Bild: PD

Der 29. Juni war ein besonderer Tag für die Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen Tagesschule in Altdorf, denn: Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin der Abfahrt hatte ihren Besuch angekündigt. «Die Kinder und Jugendlichen waren schon am Morgen spürbar aufgeregt und konnten es kaum erwarten, die Sportlerin nach der Pause zu empfangen», schreibt die Stiftung Papilio in einer Mitteilung.