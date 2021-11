Altdorf: Linda Indergand und Jolanda Annen werden geehrt

Altdorf Olympionikinnen erfahren seltene Ehre Die beiden Urner Olympia-Heldinnen Linda Indergand und Jolanda Annen erlebten einen herzlichen Empfang. Dabei kam ein spezielles Gefährt zum Einsatz. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 03.11.2021, 10.13 Uhr

Am Dienstagnachmittag gab es auf dem Rathausplatz in Altdorf ein seltenes Spektakel zu sehen. Der Urner Regierungsrat wartete vor dem festlich mit Fahnen geschmückten Regierungsgebäude in corpore auf das Eintreffen der Urner Staatskarosse, ein blau-schwarzer Marmon mit Baujahr 1925 und beigem Verdeck.

Jolanda Annen (links) und Linda Indergand wurden vom Gesamtregierungsrat empfangen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 2. November 2021)

Gegen 16 Uhr traf der hausgeputzte und auf Hochglanz polierte Oldtimer ein. Ihm entstiegen die beiden erfolgreichen Urner Olympiateilnehmerinnen Linda Indergand (Mountainbike) und Jolanda Annen (Triathlon), die im Sommer in Tokyo mächtig für Furore gesorgt hatten.

Landammann Urban Camenzind empfängt die beiden Urner Spitzensportlerinnen vor dem Rathaus Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 2. November 2021)

Als Erster hiess Landammann Urban Camenzind die beiden Ausnahmekönnerinnen willkommen. Anschliessend zog sich die Regierung mit den illustren Gästen kurz ins Rathaus zurück. Dort durften sich die beiden Sportgrössen im Goldenen Buch des Kantons Uri verewigen. Eine Ehre, die sonst nur Bundesräten, Botschaftern und anderen Sportcracks, die internationale Erfolge feiern konnten, zu Teil wird. Anschliessend gab es im Mehrzweckgebäude Winkel noch eine öffentliche Feier, der rund 100 Gäste beiwohnten und an der die beiden Sportskanonen für ihre aussergewöhnlichen Leistungen gebührend gewürdigt wurden.

«Linda Indergand und Jolanda Annen haben uns wunderbare olympische Momente geschenkt»

, sagte Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg in seiner Ansprache. «Dafür danke ich unseren beiden Ausnahmeathletinnen im Namen des Urner Regierungsrats und aller Urnerinnen und Urner ganz herzlich.» Indergand, die im Mountainbikerennen Bronze eroberte, holte die fünfte Olympiamedaille in den Kanton Uri. Annen erkämpfte sich als Mitglied des Schweizer Teams den ausgezeichneten 7. Platz im Triathlon-Team-Wettkampf und sorgte für das neunte Olympische Diplom in der Urner Sportgeschichte. «Uri ist stolz auf Euch», sagte Jörg zu den beiden Heldinnen. «Ihr habt uns allen eindrücklich demonstriert, was für grossartige Leistungen auch aus einem kleinen Kanton erwachsen können. Besonders stolz sind wir natürlich auch auf die Art und Weise, wie unsere beiden Athletinnen in Tokyo reüssiert haben.»

Beide haben Paris bereits im Visier

Abgerundet wurde die von der Band Daens musikalisch umrahmte Feierstunde mit einem Kurzinterview. Dabei liessen die beiden Spitzensportlerinnen durchblicken, dass ihr Erfolgshunger längst noch nicht gestillt ist. «Ich würde gerne 2024 in Paris wieder am Start stehen. Allerdings wird die Qualifikation alles andere als einfach, zumal die Startplätze beschränkt sind und die Schweiz über viele Spitzenfahrerinnen verfügt», verriet Indergand. «Sonst würde ich gerne noch an einer Europa- oder Weltmeisterschaft eine Medaille holen und auch im Gesamtweltcup vorne mitmischen.» Annen hat sich ein gutes Abscheiden an der Europameisterschaft 2022 in München als kurzfristiges Ziel gesetzt. Gleichzeitig gab sie preis:

«Paris ist in meinem Hinterkopf gespeichert. Aber zunächst nehme ich es Schritt für Schritt.»

Beide Athletinnen zeigten sich sichtlich gerührt vom herzlichen Empfang. Insbesondere beim Einmarsch in den «Winkel» brandete frenetischer Applaus auf.

Im Winkel wurden die beiden Athletinnen wurden mit frenetischem Applaus begrüsst. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 2. November 2021)

«Dieser Anlass ist wirklich sehr speziell und eine grosse Ehre für uns. Ich danke allen, die gekommen sind», meinte Indergand. Zudem wies sie darauf hin, dass die Sportvereine in Uri hervorragende Nachwuchsarbeit leisten. Davon habe auch sie profitieren können. Annen äusserte sich ganz ähnlich: «Es ist wirklich einzigartig, gleich von der ganzen Regierung empfangen zu werden. In Uri gibt es immer noch sehr viele Menschen, die sich ehrenamtlich im Sport engagieren. Andernorts ist das längst nicht mehr so. Es ist toll, dass heute so viele Leute anwesend sind und sich mit uns mitfreuen.»

Im Interview verrieten Linda Indergand und Jolanda Annen ihre Zukunftspläne. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 2. November 2021)