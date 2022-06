Pflegewohngruppe Höfli macht 274'000 Franken Gewinn

Altdorf Pflegewohngruppe Höfli blickt auf ein finanziell entspanntes Jahr zurück – der Gewinn beträgt rund 274'000 Franken Die Stiftung konnte dadurch einen Medikamentenschrank anschaffen. 29.06.2022, 16.04 Uhr

Die Pflegewohngruppe Höfli in Altdorf konnte das Jahr 2021 positiv abschliessen. Der Gewinn beträgt 273'799 Franken. Dieser resultiert trotz Mehrausgaben für Hygieneprodukte.

Wie die Pflegewohngruppe Höfli in ihrem Jahresbericht schreibt, hatte die Stiftung das ganze Jahr hindurch keine Todesfälle zu verzeichnen und somit eine einhundertprozentige Auslastung. Mit den Mehreinnahmen konnte sie unter anderem einen neuen Medikamentenschrank anschaffen, in dem alle Medikamente mit einer konstanten Temperatur gelagert werden, was heute Vorschrift ist. Die Einführung des elektronischen Patientendossiers sei auch für die Pflegewohngruppe Höfli eine Pflicht, deren Umsetzung zusammen mit der EDV-Umstellung im 2021 einiges an Ressourcen in Anspruch genommen habe.

Spagat durch Coronamassnahmen gemeistert

«Das Jahr 2021 hat uns immer wieder herausgefordert ‹im Regen zu tanzen›», heisst es im Jahresbericht.

«Immer wieder ging es darum, einen gangbaren und ethisch vertretbaren Weg für unsere Bewohnende zu gehen und dabei die ganzen Coronamassnahmen einzuhalten.»

Dank der Unterstützung aller Mitarbeitenden und grosser Kooperation seitens der Angehörigen sei dieser Spagat nicht schlecht gelungen. Die Pflegewohngruppe musste Anlässe mit den Angehörigen absagen, konnte dafür aber immer wieder mal im kleinen Rahmen feiern.

«So war unser Tanz im 2021 manchmal stürmisch, ab und zu angespannt, aber auch sehr oft fröhlich und entspannt», heisst es weiter. Die Stiftung dankt allen Personen, welche der Pflegewohngruppe Höfli «ab und zu den Regenschirm aufgehalten haben, die Musik für den Tanz gespielt haben oder auch mit uns getanzt haben.» (fpf)