Altdorf: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 17-Jährigen Drei junge Männer haben am Mittwochabend in Altdorf einen 17-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Er alarmierte die Polizei, diese nahm die mutmasslichen Täter fest.

(kapo/bar) Am Mittwochabend, 24. Juli, um zirka 20.45 Uhr, kam es in Altdorf zu einem Überfall. Ein 17-Jähriger befand sich im Bereich des Schulhauses Marianisten, als sich ihm drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren näherten. Diese schlugen ihn und entwendeten Bargeld aus dem Rucksack des Opfers. Dem Angegriffenen gelang es, die Polizei zu alarmieren. Am gleichen Abend konnte die mutmassliche Täterschaft in Polizeigewahrsam genommen werden. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri (Telefon 041 874 53 53) zu melden.