Altdorf Erster Pop-up-Store in Uri war ein Erfolg – im Frühling geht es weiter Kurzfristig und befristet öffnete das Ladenlokal Hit und Hiä am Rathausplatz 5. Der Shop lieferte vielen Besucherinnen und Besuchern spontane Ideen für Weihnachtsgeschenke. Im Frühling soll das Projekt an einem anderen Standort weitergeführt werden. Markus Zwyssig 27.12.2021, 05.00 Uhr

Sara Fedier-Göldi im Pop-up-Store am Rathausplatz 5 in Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (22. Dezember 2021)

An den letzten Tagen vor Weihnachten herrschte reger Betrieb im Pop-up-Store Hit und Hiä am Rathausplatz 5 in Altdorf. 26 Produzentinnen und Produzenten aus dem Kanton Uri boten ganz verschiedene Handwerksprodukte feil und lieferten den Besucherinnen und Besuchern damit viele Ideen für spontane Weihnachtsgeschenke. Das Angebot reichte von Töpferei- über Holzprodukte, hin zu Schmuck, Taschen, Hausmittelchen, regionale Spezialitäten, Bilder auf Beton, Bücher und Hörspiel-CDs.

«Angesichts der grossen Vielfalt haben wohl alle beim Besuch unseres Ladens etwas entdeckt, was sie noch nicht gekannt haben», gibt sich Sara Fedier-Göldi überzeugt. Sie steht zusammen mit Aline Bär und dem Altdorfer Gewerbecoach Roman Schön hinter dem Projekt.

Freiwillige machten die gewohnten Ladenöffnungszeiten möglich

Das breite Angebot war von ganz verschiedenen einheimischen Anbieterinnen und Anbietern geschaffen worden. Während die einen zum Hobby basteln, haben andere ein Atelier und produzieren verschiedene Produkte oder betreiben sogar selber einen Laden. «Alle aber waren sie froh, dass sie ihre Produkte für einmal im Zentrum von Altdorf und zwar zu den Öffnungszeiten, an denen die anderen Geschäfte auch geöffnet sind, anbieten konnten», so Sara Fedier.

Verschiedentlich waren die Handwerker vor Ort im Lokal anzutreffen und die Kundinnen und Kunden konnten ihnen im provisorischen Atelier bei der Arbeit zusehen. Auch die Stiftung Behindertenbetriebe Uri half tatkräftig mit. Deren Mitarbeitende fertigten vor Ort spezielle Eigenkreationen an. Ausserdem half ein Team aus dem Tagesatelier beim Verkauf mit. Zu den Top-Sellern im Pop-up-Store gehörten denn auch von SBU-Mitarbeitenden geschaffene weihnächtliche Anhänger. Zudem haben Freiwillige durch ihren engagierten Einsatz im Laden die gewohnten Öffnungszeiten ermöglicht.

In leerstehende Geschäfte soll Leben einkehren

Die Idee hinter dem Laden auf Zeit: Mit dem Pop-up-Store-Projekt Hit und Hiä soll in leer stehende Geschäftsräume in Altdorf Leben einkehren. Jeder Standort soll ein eigenes Thema haben und Raum für die Atelierarbeit von Urner Produzierenden bieten. Besucherinnen und Besucher sollen so Einblick in verschiedenste Handwerksarbeiten erhalten. Trägerschaft des Shops ist Neues Altdorf, die Vereinigung der Geschäfte im Urner Hauptort.

Gestartet wurde am 18. November in den zurzeit ungenutzten Räumlichkeiten des ehemaligen Blumenladens im Zentrum von Altdorf. Dort stand das Thema Holz, Papier, Ton und Beton im Zentrum. «Die Zeit bis zur Eröffnung war sehr knapp», ist sich auch Gewerbecoach Roman Schön bewusst. «Die Chance, Altdorf just zur Weihnachtszeit zusätzlich beleben zu können, mussten wir aber einfach ergreifen.»

Projekt findet in Uri breite Unterstützung

Die Premiere wurde von der UBS unterstützt, die Vermieterin des Ladenlokals ist, sowie von der Stiftung Behindertenbetriebe Uri als Atelierpartnerin. Finanziert wird das Projekt zudem von der Gemeinde Altdorf, der Dätwyler Stiftung, der Urner Kantonalbank, dem Kanton Uri sowie dem Bund.

Die erste Auflage von Hit und Hiä dient zusammen mit den beiden folgenden Pilotshops dazu, Erfahrungen zu sammeln. Der zweite Pilotshop soll bereits im Frühling einen neuen Standort beziehen. Ende Jahr wird Bilanz gezogen. Gestützt darauf soll über die Fortführung entschieden und das Konzept allenfalls entsprechend angepasst werden. Dann soll der Pop-up-Store weiter durch den Urner Hauptort wandern.