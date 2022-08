Porträts von Menschen mit psychischen Erkrankungen werden gezeigt

Altdorf Porträts von Menschen mit psychischen Erkrankungen werden gleich an zwei Orten ausgestellt Martin Fankhauser zeigt Fotografien von über 30 Personen mit einer psychischen Krankheit. Darunter sind auch einige aus Uri. 30.08.2022, 15.20 Uhr

Bewusst doppeldeutig und ein bisschen provokativ, so hat Martin Fankhauser aus Bern sein Fotoprojekt getauft: «Ganz (ab)normal». Der 42-jährige HR-Fachmann, der selbst persönliche Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen gemacht hat, wollte in seiner Freizeit «etwas Kreatives mit einer wichtigen Message» erschaffen. So besuchte er innerhalb eines Jahres über 50 Menschen in der ganzen Deutschschweiz, welche alle einen gemeinsamen Nenner haben: Sie alle kennen diverse psychische Erkrankungen und eben auch die damit verbundenen Vorurteile und Stigmata.

Martin Fankhauser zeigt in seiner Wanderausstellung Fotografien von über 30 Personen mit einer psychischen Krankheit – bald auch in Uri. Bild: Instagram / @heavymental80

Umso wichtiger war es für Fankhauser, dass neben je zwei unterschiedlichen Porträtbildern eben auch eine Angabe über die Art der Diagnose der entsprechenden Person sichtbar ist. Aber noch wichtiger dann ist ihm: was die jeweilige Person als Menschen ausmacht.

Martin Fankhauser Bild: PD

Zuerst als reines Onlineprojekt auf Instagram und Facebook gedacht, erfolgte im Frühling der Schritt noch näher zu Menschen hin. Martin Fankhauser liess etwas über 30 der Porträts zu Bildern entwickeln und ist seither mit seiner Wanderausstellung bereits in Luzern, Zürich und Bern gewesen. Sein Ziel dabei: noch mehr Leute erreichen und einen Denkanstoss geben. Damit will er zeigen, dass wir alle eben mehr als nur eine Diagnose sind.

Mehr Beachtung für das Thema in Uri gefordert

Die Idee, das auch im Kanton Uri zu machen, kam durch drei junge Frauen aus der Region zu Stande, die ebenfalls am Projekt teilgenommen haben. So findet die 24-jährige Altdorferin Patrizia, dass man dem Thema der psychischen Gesundheit in Uri noch viel zu wenig Beachtung schenke und die Versorgung einfach nicht ausreiche. So würde es im ganzen Kanton bisher nur eine ambulante Psychiatriestelle geben.

Porträt der Urnerin Patrizia in der Ausstellung. Bild: PD

Die bisher jüngste Teilnehmerin mit 16 Jahren ist die ebenfalls gebürtig aus Altdorf stammende Aurelia. Sie werde regelmässig noch stigmatisiert wegen ihrer Erkrankung und wolle mit ihrem Beitrag zeigen, dass sich niemand schämen muss deswegen und dass man eben auch mit einer Depression und Angsterkrankung ein erfülltes Leben haben könne.

Schnell und unkompliziert waren schliesslich zwei belebte Gewerbebetriebe in Altdorf interessiert daran, die Porträts von Martin Fankhauser auszustellen. So beteiligen sich an der Doppelvernissage am kommenden Samstag Melanie Schillig mit ihrem «Kaffee Krà» (18 bis 19 Uhr) und parallel dazu die Frisurenbäckerei Himbeerblond von Stephanie Walker (19 bis 20 Uhr). Dort ist die Ausstellung bis am 15. Oktober zu sehen. (pd/lur)