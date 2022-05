Altdorf Pro Audito Schweiz geht mit neuem Markenauftritt einen weiteren Schritt in die Zukunft Zum dritten Mal seit 1996 gastierte Pro Audito Schweiz im Urnerland. Das neue Logo stand im Mittelpunkt der 103. Delegiertenversammlung. Georg Epp Jetzt kommentieren 16.05.2022, 16.00 Uhr

Pro Audito ist die führende Anlaufstelle für die 1,3 Millionen Menschen mit Schwerhörigkeit in der Schweiz. Die unabhängige Non-Profit-Organisation verhilft schwerhörigen Menschen mit professionellen Dienstleistungen und sozialpolitischem Engagement zu besserer Lebensqualität. Am vergangenen Samstag tagten 54 Delegierte der 25 regionalen Vereine im Uristiersaal in Altdorf. Präsident Georg Simmen freute sich, im Heimatkanton zu tagen und mit dem neuen Markenauftritt auch visuell einen nächsten Schritt in die Zukunft zu machen. Und auch Irena Zurfluh-Müller, Präsidentin des organisierenden Vereins Pro Audito Uri, freute sich, die Delegierten im historischen Städtchen Altdorf zu begrüssen. Der Gastredner, Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold, verstand es, in wenigen Minuten die markanten Schönheiten des Kantons Uri zu präsentieren.

«Die Aufgabenvielfalt bei Pro Audito ist eine Herausforderung», meinte Georg Simmen zu Beginn seines Jahresberichtes. In der Pandemie standen Schutzkonzepte, neue Onlineformate für Veranstaltungen, das intensive Engagement für die transparenten Schutzmasken und weiteres im Mittelpunkt. Er sagte auch, dass man auf politischer Ebene aktiv kämpfe, um die Hörgerätepreise nach unten zu korrigieren. Die beiden Co-Geschäftsleiterinnen Heike Zimmermann und Jolanda Galbier ergänzten den umfassenden Jahresbericht mit den allerwichtigsten Aktivitäten. Zum Beispiel nutzten im vergangenen Jahr 800 Ratsuchende die neutrale Hörberatung des Verbandes.

Knapp 93'000 Franken Gewinn

Die Jahresrechnung weist einen erfreulichen Gewinn von 92’810 Franken aus. 60’000 Franken davon wurden im gebundenen Kapital für zukünftige Innovationen zurückgestellt. Für das laufende Jahr erwartet Finanzchefin Jeannette Belger ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Mit einem Zustupf in die Kasse gratulierte man verschiedenen Regionalvereinen zum Vereinsjubiläum. Franz Vogel, der langjährige Ressortleiter Technik, wurde mit grossem Dank und Applaus in die Reihen der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Seit längerer Zeit war ein Projektteam mit Mitgliedern des Zentralvorstandes, Vertretern der Vereine und Mitgliedern der Geschäftsstelle an der Arbeit, einen neuen Markenauftritt zu realisieren. In erster Linie wollte man das Argument «Man kennt uns eigentlich nicht» aus der Welt schaffen. Mit dem neuen Markenauftritt soll die Wahrnehmung von Pro Audito verbessert werden. Es soll eine neue, jüngere Zielgruppe im Bereich 50 plus angesprochen werden und man will die Neuausrichtung des Angebotes auch strategisch begründen. Kurz und bündig:

«Die gemeinsame, starke Stimme für die Anliegen der Menschen mit Schwerhörigkeit in der Politik und Öffentlichkeit soll verbessert werden.»

Der Zentralvorstand von Pro Audito Schweiz präsentiert das neue Logo. Bild: Georg Epp (Altdorf, 14. Mai 2022)

Nach längerer Präsentation der Neuausrichtung lüftete Simmen das Geheimnis des neuen Logos, das nicht nur schwarz-weiss, sondern auch in den Farben Blau, Grün, Rot oder Gelb verwendet werden kann. Neu soll auch Pro Audito Schweiz wieder grossgeschrieben werden. Die Delegierten freuten sich, ein Gesamtbild mit dem neuen Logo zu realisieren. Mit Alphorn- und Ländlermusik wurden die Versammlungsteilnehmer beim Apéro vor dem Mittagessen gut unterhalten und am Nachmittag besuchte man das Historische Museum Uri.

