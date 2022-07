Altdorf Proben für Trievent-Konzerte sind gestartet Ende Jahr wird das Trievent-Orchester an den «Altdorfer Dezembertagen» zu hören sein. Das Programm widmet sich diesmal thematisch dem Broadway. 06.07.2022, 10.37 Uhr

Knapp ein halbes Jahr vor den drei Konzerten im kommenden Dezember ist das Konzertprojekt Trievent nun definitiv lanciert worden. Vor den Sommerferien haben unter der Leitung von Aaron Tschalèr die ersten Gesangsproben stattgefunden, wie das OK in einer Mitteilung schreibt. Rund 50 Sängerinnen und Sänger haben angefangen, die «anspruchsvolle Konzertliteratur» einzustudieren.

Vor den Sommerferien haben sich die Sängerinnen und Sänger des Trievent-Chors zu zwei Proben getroffen. Bild: Markus Arnold/PD

Vom 2. bis 4. Dezember wird das 160-köpfige Trievent-Orchester mit Chor anlässlich des Kulturfestivals «Altdorfer Dezembertage» wieder ein «symphonisches Konzertspektakel» aufführen. Das Programm widmet sich thematisch dem Broadway. «Und wer schon einmal ein Trievent-Konzert besucht hat, weiss, dass man sich auf viele Überraschungen und grosse Emotionen freuen darf.» Mit dabei sind in diesem Jahr auch professionelle Gesangssolistinnen und -solisten, die einerseits den Gesamtchor verstärken und andererseits als Solochor auftreten werden.

Konzerte mussten verschoben werden

Ursprünglich hätten die Trievent-Konzerte bereits Ende 2021 stattfinden sollen. Doch aufgrund der Pandemie wurde das Konzertprojekt um ein Jahr nach hinten verschoben. «Trotz Verschiebung durften wir zu 100 Prozent auf den Goodwill und die Unterstützung der Sponsoren und Kulturförderer zählen», wird OK-Präsident Cornel Betschart zitiert. «Das ist grossartig, und wir wissen das sehr zu schätzen.»

Während der offiziellen Schulferienwochen gibt es nun eine Probepause. Am 22. August nimmt dann auch das Streichorchester unter der Leitung von Christian Zgraggen die Probearbeit auf. Etwas länger gedulden müssen sich die Bläserinnen und Bläser sowie die Rhythmussektion. Diese treffen sich am 25. September zur ersten Orchesterprobe. Bis dahin werden sie individuell die Konzertliteratur einstudieren. In fünf Gesamtproben ab dem 29. Oktober erfolgt unter der Leitung von Michel Truniger dann der musikalische Schlussspurt. Konzertpremiere ist am 2. Dezember. Der Vorverkaufsstart ist am 8. September für die Dezembertage-Abopässe und am 13. September für die Einzeltickets. (lur)