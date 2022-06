Altdorf Prüfungsarbeiten belegen: Bei der Berufswahl werden häufiger Rollenbilder durchbrochen Junge Männer und Frauen zeigen im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri) ihre Prüfungsarbeiten. Deutlich wird dabei, dass es einfacher geworden ist, eine Männer- oder eine Frauendomäne aufzuweichen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 24.06.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

130 Lernende aus einem Dutzend Berufen zeigten im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri am Donnerstag und Freitag ihre Prüfungsarbeiten. Dazu kamen 22 Studierende, die die Berufsmatura in einer Vollzeitausbildung absolviert haben. «Die Vielfalt der Berufe, in denen Lernende am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri ausgebildet werden, ist gross», sagte Rektorin Christine Stadler bei einem Rundgang erfreut. Dabei geht es um Frisuren, Bekleidung, Gesundheit, Bau, Möbel, Elektrizität und Technik sowie zu allem rund ums Auto. «In Uri sind die Wege kurz und man kennt rasch die wichtigsten Bezugspersonen», nannte Christine Stadler einen weiteren Vorteil Uris. «Das macht den Austausch viel einfacher.»

Ein Bett, eine Eckbank und ein TV-Möbel: Schreinerinnen und Schreinern haben verschiedene Möbel angefertigt. Bei der Ausstellung waren handwerklich angefertigte Einzelstücke zu sehen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. Juni 2022)

Sechs Urner Schreiner und eine Schreinerin werden kommende Woche ihr Fähigkeitszeugnis erhalten. Einige der Prüfungsarbeiten wurden bereits zu Kunden geliefert. In der Ausstellung im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri zeigten drei der angehenden Berufsleute ihre Arbeiten. Angefertigt haben sie ein Bett, eine Eckbank und ein TV-Möbel. «Ein handwerklich gefertigtes Einzelstück ist nicht zu vergleichen mit einem Möbelstück ab Stange», so Chefexperte Bernhard Wyrsch. «Das rechtfertigt auch den höheren Preis, den die Kundschaft dafür zahlt.»

Tendenz der Anzahl Frauen im Schreinerberuf ist steigend

Und wie steht es um die Beliebtheit des Schreinerberufs bei Frauen? «Die Tendenz der Mädchen, die diesen Beruf lernen, ist steigend», so Wyrsch. Im Gegensatz zu früher gebe es heute viele Hilfsmittel, welche das schwere Schleppen unnötig machten. Jedenfalls ist für ihn klar:

«Frauen sind engagiert und stehen den Männern in nichts nach.»

Die Ausstellung solle auch mithelfen, Werbung für den Beruf zu machen, gab sich Wyrsch überzeugt. «Wir freuen uns, wenn Oberstufenschülerinnen und -schüler sich für den Schreinerberuf interessieren und vielleicht auch gerade wegen der Ausstellung eine Ausbildung machen möchten.»

Die aufwendig gefrästen Arbeiten der Polymechaniker stossen beim Publikum auf Interesse. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. Juni 2022)

Zwölf Polymechaniker zeigen ihre individuellen Prüfungsarbeiten. «Die angefertigten Prüfungsteile sind je nach Betrieb ganz unterschiedlich», sagte Urs Walker, Fachlehrer der Polymechaniker. «Die Firma soll einen Nutzen haben und mit den individuell angefertigten Teilen die Kundschaft beliefern können.»

In einer grossen Lehrlingswerkstatt haben die Automobilfachleute und die Automechatronikerinnen und -mechatroniker ihren praktischen Teil der Ausbildung abgeschlossen. Die Besucherinnen und Besucher merkten beim Absolvieren des Prüfungsparcours rasch, dass es gar nicht so einfach ist, den Fehler zu finden, den es zu beheben gilt.

Der Stand der Coiffeusen und hinten derjenige der Bekleidungsgestalterinnen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. Juni 2022)

«Es sind wieder mehr Jungs in Coiffeurgeschäften am Schnuppern»

Die Coiffeusen haben den praktischen Teil der Prüfung im Weiterbildungszentrum in Emmenbrücke absolviert. Um einen Eindruck zu geben, was dabei alles gemacht wird, waren an der Ausstellung in Altdorf Bilder zu sehen, wie die Modelle vor und nach der Arbeit der Coiffeusen aussahen. In der Ausbildung sind heute das Damen- und das Herrenfach integriert. Dieses Jahr sind es vier Frauen, die die Ausbildung abschliessen. Im kommenden Jahr ist auch ein Mann dabei. «Es ist aber nach wie vor sehr frauenlastig», sagte Tamara Huwyler, Fachlehrperson der Coiffeusen. Und trotzdem gab sie sich optimistisch, dass sich dies in den kommenden Jahren ändern könnte: «Es sind wieder mehr Jungs in Coiffeurgeschäften am Schnuppern.»

Die Urner Lernenden stehen in diesen Tagen gleich mehrfach im Rampenlicht. Diese Woche waren an der Ausstellung im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri die Prüfungsarbeiten zu sehen. Nächste Woche werden die Lernenden im Theater Uri bei einer Feier die Fähigkeitszeugnisse erhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen