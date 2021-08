Altdorf Qualität und Vielfalt – Alpentöne-Veranstalter verzichten aber auf ein Namedropping Die beiden Co-Leiterinnen sprechen von einem erfolgreichen Festival. Neues hatte neben Bewährtem Platz. Gastland Österreich zeigte seine grosse kulturelle Vielfalt. Unter dem Strich gibt es ein Defizit, was aber erwartet wurde. Markus Zwyssig 16.08.2021, 17.46 Uhr

Dejan Kundric spielt im Urner Reussdelta. Auch Alpentöne-Geschäftsführer Pius Knüsel hört aufmerksam zu. Bild Urs Hanhart (Seedorf, 15. August 2021)

Das internationale Musikfestival Alpentöne in Altdorf fand trotz coronabedingter Einschränkungen statt. Eines der über 40 Konzerte besuchen konnte aber nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen konnte oder sich testen liess. 270 Tests wurden vor Ort gemacht, keiner war positiv. Zudem wurden 120 Personen geimpft. Ein Konzert fiel wegen eines Coronafalls bei Beteiligten aus, eine Person wurde noch vor Festivalbeginn isoliert. Nennenswerte Probleme mit uneinsichtigen Besucherinnen oder Besuchern gab es gemäss den Festival-Veranstaltern nicht.

Nach einem noch leicht zögerlichen Beginn mit etwas weniger Publikum (siehe auch Zeitung vom Samstag) fanden die meisten Konzerte am Samstag vor vollen Rängen statt. Voll besetzt war am Nachmittag auch die Kirche St.Martin. Christian Zehnder trat mit dem Vokalensemble Incantanti auf. Der eigenwillige Stimmkünstler mit anspruchsvollem Obertongesang ist Stammgast beim Festival. Der Chor mit jungen Bündner Sängerinnen und Sängern hatte seinen ersten Auftritt vor grossem Publikum seit 18 Monaten.

Facettenreiche österreichische Kultur

Gastland war diesmal Österreich. An zahlreichen Konzerten gab es eine grosse Vielfalt der spezifischen Kultur unseres Nachbarlands zu hören. Volksmusik-Studierende der Hochschule Luzern tauschten sich mit Musikerinnen und Musikern der Universität Mozarteum Salzburg aus. Im Theater Uri zeigten sie am Samstag, wie gut sich Volksmusik aus der Schweiz und Österreich mischen lassen.

Dann ging es sehr vielfältig, quer durch die Musikgenres, weiter. «Schubert Goes Tzigane» war das Konzert des Ensembles ZRI aus England betitelt. Mit grosser Lebenslust liess dieses originale Meisterwerke mit den Welten der Volksmusik verschmelzen. Markus Flückiger, Andreas Gabriel und Pirmin Huber loteten als innovatives Trio Ambäck die Grenzen der Volksmusik aus und zeigen später am Abend, wie eine virtuose Mischung aus urchig und neu klingt. Um Mitternacht stand dann das Fanfareduloup Orchestra, ein eigenwilliges Musikerkollektiv aus Genf, auf der Bühne. Für das Alpentöne-Festival komponierte das Ensemble eine Ode an den Rhone-Gletscher.

Roland Dahinden spielte Posaune und zwei Alphörner. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 13. August 2021)

Die Sagen, das magische Weltbild im alpinen Raum und die hiesige Kultur standen an mehreren Veranstaltungen im Zentrum. Eduard Renners Kultbuch «Goldener Ring über Uri» und die Sage von der Teufelsbrücke inspirierten Roland Dahinden und seine Musiker. Für seine neue Komposition im Auftrag von Alpentöne «Bann – Goldener Ring» erweiterte der Posaunist und Alphornist am Freitagabend das eingespielte Trio Bann (Roland Schiltknecht am Hackbrett und Basshackbrett sowie Gabriel Schiltknecht an der Perkussion) um Holzbläser Radim Hanousek und Andrew Phillips als Klangspezialist am Computer.

Die beiden künstlerischen Leiterinnen Graziella Contratto (links) und Barbara Betschart sorgten bei der Eröffnung selber für ein musikalisches Zwischenspiel. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. August 2021)

Das Alpentöne-Festival bot eine grosse musikalische Vielfalt bei durchwegs sehr hoher Qualität. Auf grosse Namen verzichten aber die beiden neuen Co-Leiterinnen Barbara Betschart und Graziella Contratto ganz bewusst. Sie wollen am Festival kein Namedropping, wie sie beide versicherten. «Am Festival können die Besucherinnen und Besucher dafür viele neue Sachen entdecken», so Betschart. Sie setzten bei ihrer Premiere auch auf neue Formate. So gab es Alpentöne für die Familien im Kulturkloster, verschiedene Klanginstallationen oder eine Performance, die sich mit dem 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts auseinandersetzte. Auch konnte mit dem Urner Klassiker «Zogä-n-am Bogä» beschallter Käse degustiert werden. Daneben fehlten aber die bekannten Formate wie junge und einheimische Töne und der bei Sonnenschein sehr gut besuchte Klangspaziergang im Urner Reussdelta nicht.

Einzeltickets statt Festival- und Tagespässe

Für Alpentöne gab es diesmal nicht wie üblich Festival- und Tagespässe, sondern Einzeltickets. Rund 3500 wurden gemäss Alpentöne-Geschäftsführer Pius Knüsel verkauft. Mit einer kurz vor dem Festival ins Leben gerufenen Aktion gab es für die Besucher jeweils noch ein Freiticket dazu.

Alpentöne-Geschäftsführer Pius Knüsel. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. August 2021)

Coronabedingt war Alpentöne diesmal weniger ein Festival auch für diejenigen, die einfach mal ein bisschen Alpentöne-Luft schnuppern wollten. Das Festzelt, in dem zahlreiche Gratiskonzerte unter anderem mit Helen Maier And The Folks oder dem Molotow Brass Orkestar angeboten wurden, stand für einmal nicht auf dem Lehn, sondern auf dem Winkelplatz. Auch Pius Knüsel bezeichnete dies nicht als ideal. Denn: Wie für die Konzerte brauchte es auch für das Festzelt einen Covid-Bändel, den es nach Vorweisen des Covid-Zertifikats oder nach einem negativen Test im Altdorfer Zeughaus gab. «Dort hinzugehen und zuerst zu Hause noch das Zertifikat zu holen, das war für einige doch zu viel», so Knüsel. «Dadurch haben wir wohl ein paar hundert Gäste für Gratiskonzerte im Festzelt verloren.» Das sei natürlich vor allem für die Gastronomie ärgerlich gewesen.

Unter dem Strich gibt es ein Defizit – dies war aber erwartet

Und wie sieht die finanzielle Bilanz des Festivals aus? «Wir werden rote Zahlen schreiben», sagt Pius Knüsel. Er lässt aber durchblicken, dass man damit gerechnet habe. Rund 40'000 Franken betrage das Defizit. Dieses wird aber über die Defizitgarantien der Gemeinde Altdorf und des Kantons aufgefangen. Mit früheren Jahren ist das Ergebnis nicht so leicht zu vergleichen, denn damals wurden jeweils Tages- und Festivalpässe verkauft. Bei der letzten Ausgabe vor zwei Jahren waren es 2700 Pässe.