Romantische Klavier-Soiree füllt die Hagen-Aula in Altdorf

Altdorf Romantische Klavier-Soiree füllt die Hagen-Aula bis auf den letzten Platz Karl Arnold, Organist und Pianist aus Bürglen, hat mit Schumann, Brahms und Chopin ein Wechselbad der Gefühle ermöglicht. Claudia Naujoks 18.01.2022, 08.13 Uhr

Am vergangenen Sonntag lud der virtuose Pianist Karl Arnold ein zur Soiree in der Aula Hagen in Altdorf. Er bot den rund 120 Gästen einen musikalischen Hochgenuss aus dem romantischen Musikzeitalter. Nach eigener Aussage habe er sich da eine schwere Aufgabe auferlegt, die zu bewältigen ihm vieles abverlangt habe. Entsprechend nervös war der Ausnahmekünstler vor dem Konzert – unbegründet, wie sich herausstellte, denn vom ersten Tastenanschlag an hatte er das Publikum in den Bann der ausdrucksstarken Musik gezogen.