Altdorf Rosenberg hat massiven Covid-19-Ausbruch aufgearbeitet – kein Patentrezept für Krisen Das Alters- und Pflegeheim war im vergangenen November massiv von Corona betroffen. Eine harte, emotionale Zeit, in der viele Bewohner verstarben. Trotzdem wurden in einer Befragung Betreuung und Pflege in diesen schweren Tagen und Wochen positiv beurteilt. Markus Zwyssig 08.06.2021, 17.30 Uhr

Verwaltungsratspräsident Urs Kälin und Geschäftsleiterin Claudia Schilter informieren über die Bewältigung des Covid-19-Ereignisses. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 7. Juni 2021)

Ein Albtraum. Ein Schock. Eine totale Ausnahmesituation. Geschäftsleiterin Claudia Schilter und Verwaltungsratspräsident Urs Kälin brauchen dramatische Worte, um die schwerste Krise im Alters- und Pflegeheim Rosenberg zu beschreiben. Das Coronavirus breitete sich im Rosenberg im vergangenen November fast explosionsartig aus.

Sehr viele Heimbewohner erkrankten und rund 60 Prozent der Mitarbeitenden wurden positiv auf Corona getestet. Es kam zu einer massiven Ausbreitung und einem sehr grossen Personalausfall. Urs Kälin versichert aber: «Zu keinem Zeitpunkt haben im Rosenberg Mitarbeitende mit einem positiven Testergebnis gearbeitet. Pflege und Betreuung waren zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.» 24 temporäre Aushilfen standen beim Pflegepersonal im Einsatz.

Geschäftsleiterin Claudia Schilter erkrankte damals selber schwer an Corona. Sie fiel sechs Wochen lang aus, war zwei Wochen lang in Spitalpflege und benötigte sogar Sauerstoff. Noch heute spürt sie die Spätfolgen der Coronaerkrankung.

Deutlich mehr Bewohner gestorben als in anderen Jahren

Im Rosenberg nahm die Zahl der Todesfälle dramatisch zu. Von Mitte November bis Mitte Dezember starben 24 Menschen. «Es kam zu Todesfällen in einem erschreckend hohen Ausmass», so Urs Kälin. Über die genauen Todesursachen habe man keine Statistik geführt. «Die Menschen starben mit oder an Covid.» Insgesamt starben im vergangenen Jahr 54 Menschen im Alters- und Pflegeheim. In früheren Jahren waren es zwischen 28 und 39 Personen, also deutlich weniger als 2020.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung des Alters- und Pflegeheims Rosenberg haben den massiven Covid-19-Ausbruch vom November 2020 aufgearbeitet. Dazu wurde innerhalb des Verwaltungsrats eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende wurden befragt. Die Resonanz war gross: 45 Bewohner, 78 Angehörige, 131 Mitarbeitende machten mit. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht mit Kantonsarzt, Sonderstab Covid, Kantonsspital Uri und Curaviva Uri. Am Montag stellten Urs Kälin und Claudia Schilter die Ergebnisse den Medien vor.

Befragung zeigt ein positives Feedback

Die Aufarbeitung zeigt, dass die ausserordentliche Situation für Bewohner und Mitarbeiter sehr belastend war. Die Umfrage ergibt, dass von 95 Prozent der Bewohner und Angehörigen die Pflege und Betreuung positiv beurteilt wird. Die Schutzmassnahmen stiessen bei den Bewohnern auf hohe Akzeptanz. 85 Prozent sagten, das Ereignis sei professionell gemeistert worden.

Viele Mitarbeitenden waren überrascht über die Rasanz und das Ausmass der Ausbreitung. 54 Prozent sprachen von einer hohen bis sehr hohen emotionalen Belastung. Bei vielen bestand der Wunsch nach psychologischer Unterstützung während und nach dem Ereignis.

Kein Patentrezept für Krisen

«Es gibt kein Patentrezept, wie man in einer derart schlimmen Krisensituation richtig reagieren kann», sagt Claudia Schilter. Und auch Urs Kälin ist überzeugt: «Auf ein solches Ereignis kann man sich gar nicht vorbereiten.» Es schade aber nicht, sich Gedanken darüber zu machen, wie man in solchen Situationen reagiere. Dazu gehören entsprechende Aus- und Weiterbildung, aber auch Schutzmassnahmen oder kleinere Wohnbereiche im Heim.

In der Aufarbeitung der Krise geht es insbesondere auch um die Wertschätzung der geleisteten Arbeit. «Alle Mitarbeitenden haben das Bestmögliche geleistet», versichert Claudia Schilter. Sie sei sehr dankbar für die Hilfe von Kantonsspital, Urner Pflegeinstitutionen, Zivilschutz, Freiwilligen und vom SRK. «Es gab nie zu wenig Personal, das sich um die 130 Bewohner kümmerte.»

Erste Lockerungen im Heim

Im APH Rosenberg sind nach wie vor coronabedingt Schutzmassnahmen in Kraft. Der grösste Teil der Bewohner und der Mitarbeitenden ist geimpft. Es gilt immer noch in vielen Bereichen Maskenpflicht. Trotzdem sind nun aber erste Erleichterungen bei den Schutzmassnahmen erfolgt. «Behutsam geht es nun definitiv in Richtung weiterer Lockerungen», gibt sich Urs Kälin hoffnungsvoll.