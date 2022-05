Rotary Club Uri sammelt 2000 Franken für die Ukraine

Altdorf Rotary Club sammelt 2000 Franken für die Ukraine Mit einer Standaktion samt selbstgekochtem Risotto konnte der Klub Geld für das kriegsversehrte Land sammeln. 31.05.2022, 15.26 Uhr

Zu Gunsten der kriegsgeschädigten Bevölkerung der Ukraine kochte der Rotary Club Uri am Samstag auf dem Unterlehn in Altdorf ein Risotto. Wie der Club mitteilt, engagierten sich rund zehn Rotarierinnen und Rotarier für die Standaktion. Bei Risotto und Weisswein habe sich manch gutes Gespräch mit Passantinnen und Passanten ergeben. Die Abgabe erfolgte gratis. Es seien aber zahlreiche Spenden zu Gunsten der kriegsversehrten Bevölkerung der Ukraine geflossen. So seien rund 2000 Franken zusammengekommen, die vom Vorstand des Clubs noch aufgerundet würden.

Rund zehn Mitglieder des Rotary Clubs Uri sammeln bei Weisswein und Risotto für die Ukraine. Bild: PD

Rotarier Stefan Flury, Koordinator des Anlasses, ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis: «Der Einsatz von uns Rotarierinnen und Rotariern hat sich gelohnt. Wir durften auf grosse Unterstützung zählen und danken allen, die uns unterstützt haben, insbesondere den Materialsponsoren und allen, die uns einen Beitrag gespendet haben», wird er in der Mitteilung zitiert. Die Spenden gehen an die Ukraine-Hilfe von Rotary Schweiz, die diverse Projekte in der Ukraine unterstützt. (pd/nke)