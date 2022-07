Schlossergässli und Lehngässli werden für sechs Wochen gesperrt

Altdorf Schlossergässli und Lehngässli werden für rund sechs Wochen für Verkehr gesperrt, Gründligasse für eine Woche Kommende Woche wird die Pflästerung in zwei Gassen erneuert. Anwohnende haben zu Fuss nach wie vor Zugang. 09.07.2022, 05.00 Uhr

Am kommenden Montag starten die Arbeiten für die Pflästerung vom Schlossergässli und dem oberen Lehngässli in Altdorf. Dauern werden sie rund fünf bis sechs Wochen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. «In Folge der sehr knappen Platzverhältnisse und aus Sicherheitsgründen wird der jeweilige Baustellenbereich für den rollenden Verkehr inklusive Velo komplett gesperrt.» Umleitungen würden signalisiert. An der Gemeindeversammlung vom 19. Mai haben die Altdorferinnen und Altdorfer dem Kredit für die Pflästerung zugestimmt.

Die Zugänge zu den Geschäften, Dienstleistungsbetrieben und Wohnungen seien für die Fussgängerinnen und Fussgänger jedoch gewährleistet. Vereinzelt müssen Umwege in Kauf genommen werden. «Die Unternehmungen sind bestrebt, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.» Der Gemeinderat bitte die Verkehrsteilnehmenden, Signalisationen und Abschrankungen zu beachten und dankt für das Verständnis.

Kanalisation an der Gründligasse wird neu gebaut

Auch an anderer Stelle starten am Montag Bauarbeiten. Gemäss Angaben der Gemeinde Altdorf muss der Anschluss an die Kanalisation für den Neubau des Mehrfamilienhauses an der Gründligasse 47 neu gemacht werden. Die Arbeiten dauern bis am Freitag, 15. Juli.

Zugunsten der Sicherheit und weil der Platz knapp sei, wird der Bereich um die Baustelle für den Verkehr komplett gesperrt. Velofahrer und Fussgängerinnen können die Baustelle passieren, kurze Wartezeiten sind dabei möglich. Sämtliche Liegenschaften sind entweder über die Weltigasse oder über die Gotthardstrasse erschlossen. (lur/zgc)