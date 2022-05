Altdorf Schwimmbad öffnet am Samstag seine Tore Badefreunde können an diesem Wochenende im Schwimmbad Altdorf in die Saison starten. Im Juni lässt sich die neue Rutschbahn an einem Tag der offenen Tür besichtigen. 17.05.2022, 17.37 Uhr

Das Schwimmbad Altdorf startet am kommenden Samstag in die diesjährige Badesaison. «Von 11 Uhr bis 18.30 Uhr steht die Aussenanlage mit beheiztem Brandungswellenbad, eine Breitwasserrutsche sowie – für die kleinen Badegäste – ein tolles Planschbecken mit zahlreichen Wasserattraktionen zur Verfügung», heisst es in einer Mitteilung. «Wir bieten unseren Badegästen diesen Sommer erneut ein preiswertes Saisonabonnement an. Während dreier Monate kann uneingeschränkt im Innen- und Aussenbad geschwommen und geplanscht werden», wird Geschäftsführer Patrick Husmann zitiert. Zum «Spielen und Faulenzen für Familien und Schulklassen» stehe eine grosse Liege- und Spielwiese zur Verfügung.