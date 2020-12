Altdorf Seit 44 Jahren geschmückt – Ein Christbaum schreibt Familiengeschichte Das Elternhaus von Remo und Severin Wipfli in Altdorf steht nur noch wenige Tage. Dann muss auch der Christbaum seinen Platz verlassen – nach fast einem halben Jahrhundert. Bruno Arnold 24.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Einfamilienhaus an der Seedorferstrasse 59 in Altdorf stand jahrelang hinter von Efeu überwachsenen Eichenschwellen. Bis vor kurzem liessen diese, aber auch die Bäume und Sträucher auf der Parzelle, von der Strasse her kaum einen Blick auf das Gebäude zu. Am 24. Dezember 2018 ist der Besitzer und zuletzt einzige Bewohner, Severin Wipfli-Gisler, gestorben. Dessen Söhne, Remo und Severin Wipfli, werden nun einen Neubau mit zwei Dreieinhalbzimmerwohnungen und einer riesigen Dachterrasse mit imposantem Blick in die Urner Bergwelt erstellen. An Weihnachten 2021 soll das Haus bezugsbereit sein.

Dieser Christbaum steht seit 44 Jahren im «Stubli» eines Hauses an der Seedorferstrasse in Altdorf. Bild: Bruno Arnold (Altdorf, 19. Dezember 2020)

In den vergangenen Monaten haben die beiden Brüder sämtliche Zimmer und den Keller des 78 Jahre alten Hauses geräumt, Unmengen von Material aller Art entsorgt, nach und nach auf der rund 800 Quadratmeter grossen Liegenschaft erstellte kleinere Holz-und Steinbauten abgerissen, mehrere Bäume gefällt sowie Sträucher und Pflanzen aller Art entfernt. In wenigen Wochen sollen die Bagger auffahren. Dann wird das Haus abgebrochen, damit dereinst – frei nach Schiller – neues Leben aus den Ruinen an der Seedorferstrasse blühen kann.

Der Christbaum soll zur «Firschtgrotzä» werden

Anfang Januar soll als letzte bleibende Erinnerung der Christbaum im «Stubli» weggeräumt werden. Die zirka 1,60 Meter hohe Weisstanne wird allerdings nicht via offizielle Christbaumabfuhr entsorgt. «Wir werden den Baum an einem passenden Ort zwischenlagern», erklärt der 54-jährige Remo Wipfli, «samt blauem Lametta, farbigen Kugeln, weissen Kerzen und verzierter roter Christbaumspitze samt Holz und Moos». Remo und Severin Wipfli haben ein erklärtes Ziel: «Der Christbaum soll dereinst als ‹Firschtgrotzä› den Neubau zieren.»

Dies geschieht nicht ohne Grund: Der Christbaum im Wipfli-Haus ist wohl eine weltweite Sensation und hätte einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde auf sicher. Denn: Kein anderer Christbaum auf dieser Welt dürfte ebenfalls 44 Jahre lang respektive über 16‘000 Tage oder allenfalls noch länger – dauerhaft geschmückt – an derselben Stelle in einer Wohnung gestanden haben.

Ausschnitt aus der Zeitung vom 23. Dezember 1976, die unter dem Baum liegt. Bild: Bruno Arnold (Altdorf, 19. Dezember 2020)

«Der Baum ist Teil unserer Familiengeschichte», erklärt Remo Wipfli – und wird für kurze Zeit etwas nachdenklich. «Unser Vater hat ihn am 23. Dezember 1976 im ‹Stubli› gestellt, davon zeugt das Datum der Zeitung, die unter dem mit ausgetrocknetem Moos bedeckten Holz hervorschaut. Meine Mutter hat ihn danach wunderschön geschmückt. Letztmals, denn kurz danach sind mein sechs Jahre jüngerer Bruder und ich zusammen mit unserer Mutter weggezogen.»

Als Ständer dient eine abgesägte Panzergranate

Der Christbaum steht auch an Weihnachten 2020 noch immer in der südwestlichen Ecke des ungeheizten und mittlerweile fast gänzlich geräumten «Stublis». Der Verputz an den Wänden ist teilweise entfernt, einzig das hölzerne Kruzifix hängt noch an der Wand. Als Christbaumständer dient bis heute eine ausgehöhlte und abgesägte Panzergranate unbekannten Kalibers. «Mein Vater, der an Weihnachten 2018 gestorben ist, hat den Baum 42 Jahre lang weder berührt noch hat er ihm je einen Tropfen Wasser gegeben. Auch dachte er keine Sekunde daran, den Baumschmuck abzuräumen. Sogar ein Paar von Hand gestrickte Socken sind bis vor kurzem – in Geschenkpapier eingepackt – unberührt neben dem Moos auf dem Boden liegen geblieben», erzählt Remo Wipfli. «Das war wohl ein Teil der Art des Verarbeitungsprozesses, den mein Vater durchgemacht hat», mutmassen die Wipfli-Brüder.

Der Stamm und die Äste sind mit der Zeit ausgetrocknet, die Nadeln des Baums haben sich nach und nach bräunlich verfärbt, sie sind aber grösstenteils nicht zu Boden gefallen. «Berührt man die Nadeln heute, fühlen sie sich wie Glas oder Metall an, oder auch wie mumifiziert», stellt Remo Wipfli Vergleiche an. «Lametta und Kugeln sind allerdings definitiv leicht verstaubt, zudem haben sich in den vergangenen 44 Jahren doch da und dort auch ein paar ‹Spinnhoppälä› angesetzt», meint er schmunzelnd. «Aber jä nu, was sälls?»

Als Christbaumständer dient seit 1976 eine speziell präparierte Panzergranate unbekannten Kalibers. Bild: Bruno Arnold (Altdorf, 19. Dezember 2020)

Den Willen des Vaters akzeptiert

Auch wenn sich die Besuche und Aufenthalte der Söhne an der Seedorferstrasse in Altdorf in späteren Jahren wieder gehäuft hätten, sei das Abräumen oder Entsorgen des Christbaums im «Stubli» nie, aber auch gar nie ein Thema gewesen. «Unser Vater hätte den Schmuck wohl nicht entfernt, auch wenn der Baum keine einzige Nadel mehr gehabt hätte», ist Remo Wipfli überzeugt. «Kapitel abgeschlossen, fertig, basta! So rigoros und endgültig hat seine Devise gelautet.» Die Söhne haben den Willen des Vaters akzeptiert, bis heute – und mit dem nötigen Verständnis. «Nach und nach haben wir dem Baum in der Ecke überhaupt keine Beachtung mehr geschenkt», sagt Remo Wipfli. «Er hat für uns zum ‹Stubli›-Inventar gehört, wie ein Möbelstück oder ein Bild an der Wand. Wir haben um diesen Baum herum gewohnt und gelebt, als hätte es nie etwas anderes gegeben.»

Wein, Bier und Schnaps statt Wasser

Dass der rekordverdächtige Christbaum an Weihnachten 2021 in einer neuen Stube stehen wird, schliesst Remo Wipfli nicht ganz aus. «Man weiss ja nie», sagt er schmunzelnd. «Der Baum ist Teil unserer Familiengeschichte, in der mit dem Neubau ein weiteres Kapitel aufgeschlagen wird.» Und darauf werde man bei der «Üffrichti» mit Sicherheit anstossen. «Verdursten wie der Christbaum werden wir bei dieser Feier sicher nicht», sagt der ältere der beiden Wipfli-Brüder augenzwinkernd. Es werde dannzumal aber mit Sicherheit Bier, Wein und Schnaps statt Wasser fliessen. «Denn der Baum von 1976 ist ja der beste Beweis dafür, dass es durchaus auch ohne Wasser geht …»