Shadow’s Far ist zurück im Kellertheater Vogelsang in Altdorf

Altdorf Shadow’s Far ist zurück im Kellertheater Vogelsang Aus Leidenschaft zum Bay Area Thrash wurde die Band 1999 im Kanton Uri gegründet und produzierte in den vergangenen 22 Jahren drei Alben und eine Demo. 21.04.2022, 05.00 Uhr

Headbanging ist angesagt, wenn Shadow's Far auf der Bühne performt. Bild: PD

Shadow’s Far spielt harten, aber dennoch melodischen Thrash mit leicht skandinavischem Einschlag, abgerundet mit einer guten Portion Blast und Death-Metal. «Als eine sehr vielseitige Metal-Band konnten sie sich einen guten Ruf erspielen», heisst es in einer Mitteilung zur Programmvorschau des Kellertheaters Vogelsang in Altdorf. «Ihre Liveshows, aber auch die Alben erhielten sehr gute Kritik.» Die Shows von Shadow’s Far seien bekannt als ein absolutes Highlight für Stagediving, Headbanging und Stagesharing mit der Band.

Als Vorband wird Shadow’s Far am Samstag, 23. April, von Trapped Bull und Emesis unterstützt. Nebst zunächst kleineren Auftritten in Bars und an Partys konnte Trapped Bull auch schon auf grösseren Bühnen ihr Bestes zeigen. Seit dem Frühjahr 2019 ist Trapped Bull nur noch mit Eigenkompositionen auf der Bühne zu hören. «Ihre Songs sind dabei von verschiedensten Einflüssen, aus verschiedensten Musikrichtungen geprägt», heisst es in der Mitteilung weiter. Vom bluesigen Riff über Classic Rock Tunes bis hin zum Headbanger Riff ist alles vertreten.

Als zweite Vorband wären da noch Emesis. Die Band wurde im Jahr 2016 in einer Bierlaune von ein paar Kumpels gegründet. Ursprünglich war eine Coverband geplant. Schnell wurde aber klar, dass eigene Songs hermussten. Gesagt, getan und Emesis wurde geboren. «Stilistisch an modernem Thrashmetal orientiert, ohne jedoch die Wurzeln der damaligen Old-School-Götter ausser Acht zu lassen», so in der Mitteilung. (pd/RIN)

Der Anlass findet am Samstag, 23. April, im Kellertheater im Vogelsang Altdorf statt. Türöffnung ist um 20.30 Uhr, Beginn um 21:30 Uhr. Tickets gibt es unter www.kiv.ch.