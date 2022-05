Altdorf Sie pflegen die urchigen Klänge am Volksmusikfestival Angi Gisler greift mit vielen verschiedenen Musikantinnen und Musikanten in die Tasten ihrer Handorgel. Am Samstag ist die Urnerin mit dem Ländlerquartett Bürgler-Gisler-Hess zu hören. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Das Ländlerquartett Bürgler-Gisler-Hess mit (von links): Seebi Diener, Erich Bürgler, Angi Gisler, Niklaus Hess. Bild: PD

Die Ländlermusik ist ihr grösstes Hobby. Oder wie Angi Gisler selber sagt: «Ich brenne für die Volksmusik.» Die 25-jährige Urnerin ist Mutter von zwei kleinen Mädchen und lebt mit ihrer Familie im glarnerischen Mollis. Das hält sie aber nicht davon ab, immer wieder in die Innerschweiz und insbesondere in den Kanton Uri zu fahren – und das meist mehrere Male pro Woche.

«Für ein Hobby findet man stets Zeit», ist sie überzeugt. «Wenn man etwas unbedingt machen will, dann kann man es sich auch einrichten.» Sie darf dabei auf viel Verständnis und die Mithilfe von ihrer Familie und den Grosseltern zählen. Zudem gibt sie zu bedenken: «Weil wir in Mollis, also eingangs des Glarnerlands wohnen, ist der Weg gar nicht so weit. In einer Stunde bin ich mit dem Auto im Kanton Uri.» Nebst einem Besuch bei den Eltern, bei Freunden und Bekannten geht es dabei meistens ums Musikmachen. Denn Volksmusik spielen, das mache sie schon «hüärä gäärä».

Eine Handorgelspielerin, die gerne einspringt

So kommt es denn auch, dass Angi Gisler oft als flexibel einsetzbare Handorgelspielerin angefragt wird. Fehlt jemand, springt sie gerne ein. «Urchige Ländlermusik zu spielen, das ist ja nicht so kompliziert», sagt sie. Und ab und zu, wenn sie die zu spielenden Tänze nicht so gut kennt, ist sie als Musikerin halt einfach die Begleiterin. Von den vielen Auftritten zieht sie vielfältigen Nutzen: «Wenn man mit verschiedenen Musikerinnen und Musiker zusammen spielt, bringt das viel Abwechslung mit sich. Jeder spielt wieder andere Tänze. So ermöglichen mir die vielen Auftritte, dass ich immer wieder Neues dazu lerne.»

Aufgewachsen ist Angi Gisler in Bürglen in einer Familie, in der die Volksmusik stets einen grossen Stellenwert hatte. Die Mutter hört gerne Ländlermusik, der Vater spielt Handorgel. Und auch die Geschwister machen Musik. Das Flötenspielen in der zweiten Primarklasse liess Angi aber aus. Stattdessen drängte sie ihre Mutter, den Handorgelunterricht zu besuchen. In Pia Rubi fand sie eine geduldige Lehrerin, die ihr die Freude am Handorgelspiel und an der Volksmusik rüberbringen konnte.

Lieber nach dem Gehör als nach Noten

Ein paar Jahre später war dann aber Schluss mit dem Unterricht auf der Handorgel. «Nach Noten zu spielen, das lag mir nicht so», sagt sie.

«Viel lieber verliess ich mich beim Musikmachen auf mein Gehör.»

Heute hat sie denn auch ganz viele Ländlerstücke im Kopf. Diese stammen von verschiedenen Komponisten urchiger Volksmusik aus der Innerschweiz, ganz besonders aus Illgau, aber auch aus anderen Regionen der Schweiz, wie beispielsweise aus dem Toggenburg. «Mir gefällt urchige Volksmusik von überall her. Wie viele Tänze ich insgesamt spiele, weiss ich selber nicht so genau», so Angi Gisler.

Ob zu Hause oder unterwegs mit dem Auto, bei ihr läuft immer Ländermusik. Dabei hört sie am liebsten die alte, traditionelle Musik. Die neue Volksmusik sagt ihr hingegen weniger zu, obwohl sie auch schon dann und wann ein Konzert in diesem Bereich besucht hat. So etwa von den Alpinis, dem Volksmusik-Ensemble der Hochschule Luzern.

Drei Frauen fanden sich zum gemeinsamen Musizieren

Beim Skifahren lernte sie Julia Gisler vom Oberaxen kennen. Schnell fanden die beiden Frauen heraus, dass sie mit der Volksmusik ein grosses gemeinsames Hobby haben. Bald schon traf man sich zu gemeinsamen Auftritten in Altersheimen oder an Geburtstagen. Eine Schulkollegin von Julia Gisler stiess dazu: Marianne Epp-Ziegler begleitet seither am Bass. Das «Echo vom Ürnerländli» war geboren.

Den Namen vorgeschlagen hatte der später tödlich verunglückte Wildheuer «Axiger Sepp». Weil es bereits früher Formationen mit ähnlich lautendem Namen gab, musste zuerst abgeklärt werden, ob die Bezeichnung für die Formation überhaupt möglich war. Nachdem alle ihr Okay dazu gegeben hatten, stand der Namensgebung nichts mehr im Weg.

Das «Echo vom Ürnerländli» wurde für Angi Gisler zur Hauptformation. Daneben gab es aber viele weitere, zum Teil auch spontane Auftritte mit ganz unterschiedlichen Musikanten und Musikantinnen. «In den letzten Jahren vor Corona war ich jeweils über 80-mal im Einsatz. Da blieb kaum ein freies Wochenende», blickt sie zurück.

Von Anfang an gut miteinander harmoniert – und viel Spass im Spiel

Mit den beiden Handorgelspielern Erich Bürgler und Niklaus Hess sowie mit Seebi Diener am Bass war es im Alpstubli auf der Ibergeregg besonders gemütlich. «Wir harmonierten musikalisch gut miteinander und hatten dabei viel Spass», blickt Angi Gisler zurück. Und weil der Auftritt so gut ankam, folgten bald weitere in dieser Formation. Auch wenn sie jeweils von verschiedenen Orten anreisen müssen: Niklaus Hess aus Küssnacht am Rigi, Erich Bürgler aus Illgau und Bassist Seebi Diener aus Immensee. Daraus entstand das Ländlerquartett Bürgler-Gisler-Hess.

Und mit dieser Formation tritt Angi Gisler nun am Volksmusikfestival in Altdorf auf. Zu hören sind sie am Samstag von 16 bis 18 Uhr im Festzelt auf dem Unterlehn. «Auf diesen Auftritt freuen wir uns ganz besonders», sagt Angi Gisler. Sie und ihre Mitmusiker würden es sehr schätzen, dass dieser Grossanlass in Altdorf endlich wieder stattfinden könne. «Die Organisatoren leisten grosse Arbeit und wir hoffen, dass uns das Volksmusikfestival noch lange erhalten bleibt.»

Hinweis: Mehr zum Volksmusikfestival, das vom 20. bis zum 22. Mai in Altdorf stattfindet, lesen Sie im Apero.

