Das Wochenende wird bunt im Kellertheater Vogelsang Altdorf

Altdorf Solostück und «Chilbidisco»: Das Wochenende wird bunt im Vogelsang Vom 12. bis 14. November wartet das Kellertheater mit Programm für Gross und Klein auf. Zuerst geht «Martha aus Üri» auf Reisen, danach steppt der Bär im Kellergewölbe. 11.11.2021, 11.30 Uhr

Unterhaltsame Abende verspricht Schauspielerin Rita Clara Furger mit dem Stück «Martha … aus Üri … reist». Bild: PD

Das Kellertheater Vogelsang in Altdorf verspricht einmal mehr ein abwechslungsreiches Wochenende. So zeigt Rita Clara Furger am Freitag, 12., und Samstag, 13. November, mit ihrem sechsten Solostück «Martha … aus Üri … reist» eine Hommage an die Reise durchs Leben. Die Nachfrage auf die Tickets sei gross, der Freitag ist bereits ausverkauft, wie es in einer Mitteilung des Kellertheaters heisst. Für die Aufführung vom Samstag gibt es noch wenige Tickets zu ergattern. Diese sind online unter www.kiv.ch oder am Schalter von Uri Tourismus (im Theater Uri) erhältlich.