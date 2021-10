Altdorf SP Uri fasst klare Parolen, diskutierte aber ausgiebig Wahlen der Bundesrichterinnen und -richter per Losentscheid und die Grösse der Solaranlage auf dem Dach des geplanten Werkhofs im Schattdorfer Rossgiessen gaben am ausserordentlichen Parteitag der SP Uri zu reden. Markus Zwyssig 21.10.2021, 13.32 Uhr

Der heutige Werkhof Kantonsstrassen befindet sich in einem desolaten Zustand. Der geplante Neubau war bei der SP unbestritten. Kritisiert wurde aber die Grösse der Fotovoltaikanlage. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 25. August 2021)

Die Justiz-Initiative will, dass künftig Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren bestimmt werden können. Heute erfolgt die Wahl nach dem Machtverhältnis im Parlament. Das heutige System sei alles in allem recht ausgewogen, fand alt Regierungsrat Markus Züst am ausserordentlichen Parteitag der SP Uri. «Mit der Zusammensetzung nach Parteien sind wir nicht schlecht gefahren. Ein Losentscheid ist mit vielen Zufälligkeiten verbunden und kann einseitig ausfallen.»