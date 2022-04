Zeittickets sichern und den Neubau des Kantonsspitals besichtigen

Altdorf «Tag der offenen Tür»: Zeittickets gewähren einen Blick hinter die Kulissen des neuen Kantonsspitals Uri Am 25. Juni öffnet der Neubau des Kantonsspitals Uri seine Türen für die Bevölkerung. Auf einem informativen Rundgang können sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild über den Neubau machen. 27.04.2022, 14.16 Uhr

Der Neubau des Kantonsspitals Uri (KSU) umfasst rund 500 Räume, in denen die Teams des KSU künftig die medizinische Grundversorgung für den Kanton Uri sicherstellen werden. Am «Tag der offenen Tür» vom 25. Juni hat die Bevölkerung die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Unter anderem können die neuen Patientenzimmer, das Ambulatorium, die moderne Frauenklinik, die Operationssäle, aber auch der Notfall, die Intensivpflegestation, das Restaurant und vieles mehr besichtig werden, wie es in einer Mitteilung der Urner Baudirektion heisst.

Am 25. Juni kann die Urner Bevölkerung den Neubau des Kantonsspitals Uri besichtigen. Bild: PD

Zum «Tag der offenen Tür» werden mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Um langen Wartezeiten bestmöglich vorzubeugen, können ab sofort kostenlose Zeittickets gebucht werden. Der Rundgang dauert rund 90 Minuten. Er ist auch für Personen mit Gehbehinderung geeignet. Das Gratisticket kann unter www.urnerspital-unserspital.ch sowie über www.ticketino.ch gebucht und zu Hause ausgedruckt werden. Personen, die über keinen Internetzugang verfügen oder nicht gewohnt sind, Tickets online zu buchen, können am Schalter bei Uri Tourismus AG, Schützengasse 11, in Altdorf Tickets beziehen. Die Tickets werden für einen bestimmten Zeitraum gewählt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Es stehen acht Zeitfenster zwischen 9 und 17 Uhr zur Auswahl. Spontanbesuche am 25. Juni seien möglich, sofern in den Zeitfenstern freie Plätze zur Verfügung stehen.

Ticket ermöglicht auch gratis Busfahrt

Es wird empfohlen, zum «Tag der offenen Tür» mit dem ÖV, zu Fuss oder mit dem Velo anzureisen. Mit dem gebuchten Zeitticket fahren die Besucherinnen und Besucher auf dem Netz der Auto AG Uri sowie auf den Postautolinien Schächental/Isenthal am 25. Juni 2022 unentgeltlich zum Kantonsspital Uri und wieder zurück (Ausnahme: Tellbus). Parkplätze stehen in Altdorf nur begrenzt zur Verfügung.

Mit der Eröffnung des Neubaus ist das Projekt Neu- und Umbau KSU noch nicht abgeschlossen. Im Herbst 2022 startet die zweite Phase. Dazu gehört die Sanierung des Gebäudes D. Dieses Gebäude aus dem Jahr 1997 wird weitergenutzt und beherbergt in Zukunft die medizinische Diagnostik und die Arbeitswelten. Der Umbau des Hauses D wird bis ins Jahr 2024 dauern. Nach dessen Bezug erfolgt der Rückbau des alten Bettengebäudes. (pd/RIN)