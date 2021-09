Adolf Ogi bei Greedi üüsä in Altdorf zu Gast

Altdorf Temperamentvoll und kämpferisch – «Greedi üüsä» widmet sich mit Adolf Ogi der Weltpolitik Der alt Bundesrat bewies sich – einmal mehr – als engagierter und volksnaher Redner. Er sprach im Theater Uri aber auch über den Tod seines Sohnes und gab sich mit den Urnern und der Alpeninitiative versöhnlich. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 15.09.2021, 11.45 Uhr

Moderator Heinz Keller (rechts) konnte bei der Talkshow «Greedi üüsä» alt Bundesrat Adolf Ogi (Mitte) präsentieren. Dazu spielte Fredy Reichmuth auf. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 14. September 2021)

Normalerweise stehen hier die Spielerinnen von Momänt & Co. Am Dienstagabend jedoch gehörte die Bühne im Theater Uri dem 78-jährigen alt Bundesrat Adolf Ogi. Dazu spielte Fredy Reichmuth mit der Handorgel und dem Schwyzerörgeli Musik, die zur Bergwelt und zum Berner Oberland passte.

Der SVP-Politiker aus Kandersteg war auch bei «Greedi üüsä» ein engagierter und temperamentvoller Redner. Heinz Keller hatte einen Holztisch auf die Bühne gestellt. Das war eine gute Wahl für den bodenständigen Gast, der bekannt ist für seine engagierten Voten. Keller musste sich ab und zu gedulden, bis er wieder zu Wort kam.

Der Vater war das grosse Vorbild

Der Vater war Adolf Ogis grosses Vorbild. Die Mutter habe ihn stets tatkräftig unterstützt. «Damals gab es noch keine Natels», gab er zu bedenken. Der Vater war Bergführer, Skilehrer und arbeitete als Förster an den Lawinenverbauungen oberhalb des Lötschbergtunnels. «Wenn es ein Problem gab, hat die Mutter an einem vorbestimmten Ort ein weisses Leintuch hingelegt.» So wusste der Vater, dass er als Gemeindepräsident nun gefragt war und rasch handeln musste.

Belgischer Verkehrsminister erlebt einen ganz besonderen Helikopterflug

Adolf Ogi war ein Bundesrat, der gerne anpackte. Es war ihm wichtig, den Verkehrsministern persönlich die Situation vor Ort zu zeigen. In Wassen stand er mit vielen prominenten Gästen vor der Kirche. «Dabei hatte ich immer grosse Unterstützung von den Urner Regierungsräten», so Ogi. Skeptiker konnte er auf seine Art überzeugen. Ein eindrückliches Erlebnis hatte der belgische Politiker Jean-Luc Dehaene. Auf dem Helikopterflug sagte Ogi dem Piloten, er solle nahe am Felsen der Eigernordwand fliegen und im richtigen Moment ein bisschen wackeln. Das sei zwar nicht diplomatisch, aber wirkungsvoll gewesen, erinnerte sich Ogi. «Von da an war Jean-Luc Dehaene der beste Vertreter unserer Idee der neuen Verkehrspolitik durch Europa.»

Ogi entschuldigt sich für «Arena»-Ausrutscher

Zu sprechen kam Ogi auch auf den Ausrutscher, der ihm in der Fernsehsendung «Arena» passierte. In einer aufgeheizten Runde vor der Abstimmung zur Alpeninitiative ging das Temperament mit ihm durch. Die Urner müssten schon gar nichts sagen, denn ihnen wurde ja alles gezahlt, sagte er damals. Bei «Greedi üüsä» entschuldigte er sich für den Ausrutscher. Dies sein ein Fehler gewesen, denn schliesslich habe man immer gemeinsam nach Lösungen gesucht. «Man muss halt manchmal Fehler machen, um besser zu werden.»

Stiftung «Freude herrscht» bewegt 800'000 Kinder

Adolf Ogi musste vor ein paar Jahren einen harten Schicksalsschlag verarbeiten. Der traurigste Moment seines Lebens war der Tod seines Sohnes. Er starb im Alter von erst 35 Jahren an Krebs. Inzwischen wurde eine Stiftung gegründet. «Wir brauchen dringend eine bessere Welt – und dies beginnt in der Schweiz», so Ogi. «Dazu brauchen wir die Jugend, denn die Jungen von heute sind die Leader von morgen.» Die Stiftung «Freude herrscht» generiert jährlich rund 250'000 Franken und hat inzwischen zirka 800'000 Kinder in der ganzen Schweiz bewegt.

Adolf Ogi war von 1987 bis ins Jahr 2000 Bundesrat. In dieser Zeit hatte er Begegnungen mit vielen grossen Politikern. Er habe diese Chancen stets im Interesse des Landes genutzt. Gute und persönliche Kontakte pflegte er insbesondere auch zum einstigen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand. Ogi sprach über die Partnerschaft für den Frieden, den Erfolg der Sportler-RS und über das Verhältnis zu Europa. Er zeigte sich überzeugt: «Wir müssen mit Europa reden und eine Lösung finden.» Aber: «Das Volk soll das letzte Wort haben.»

Der Sport, Bernhard Russi und Walter Tresch und die Olympiade waren bei «Greedi üüsä» ebenfalls Themen, die nicht fehlen durften. Dabei gab sich Ogi kämpferisch: «Wir wollen die Olympischen Spiele 2034.»