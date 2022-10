Altdorf Therapie im «Märlihüüs» soll Kindern neue Wege eröffnen Céline Stadler und Maja Zgraggen bieten in Altdorf die Figurenspieltherapie an. Dabei dringen sie auch ins Unterbewusstsein vor – wie ein Selbstversuch erahnen lässt. Florian Arnold Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es wirkt wie im Märchen: Durch das geschmiedete Tor des Altdorfer Winterberggartens hindurch erblickt man ein schmales Häuschen mit spitzem Dach. Eine Treppe führt direkt zur Tür im ersten Stock.

Wer das «Märlihüüs» betritt, fühlt sich wie bei Grossmutter zu Hause – einer modernen Grossmutter, denn die Ausstattung der Küche ist auf dem neusten Stand. Statt mit Leckereien und Vorräten sind die Schränke über dem Glaskeramik-Herd aber voll mit Bastelmaterialien. Der schnörkelige Holzschrank ist gefüllt mit Stoffen, auf einem Tischchen stehen Malstifte bereit.

Das «Märlihüüs» wirkt von aussen in der Tat märchenhaft. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. September 2022)

Die beiden Gastgeberinnen Maja Zgraggen und Céline Stadler sind frisch ausgebildete Figurenspieltherapeutinnen. Die dreijährige Ausbildung besteht aus medizinischen, psychopathologischen und künstlerisch-gestalterischen Modulen.

Die Figurenspieltherapie, die von Krankenkassen anerkannt wird, ist für Kinder ab 4 Jahren und auch für Erwachsene gedacht, die sich in einer emotional oder psychisch ausserordentlichen Situation befinden. Eine psychologische Abklärung wird nicht vorausgesetzt. Eltern melden ihre Kinder selbstständig an. «Wenn man merkt, dass das Kind einen ‹Knopf› hat, dann kann das die richtige Methode sein, die Ursache zu finden oder diesen sogar zu lösen», erklärt es Maja Zgraggen.

Als Beispiel nennt sie etwa Schulverweigerer oder verhaltensauffällige Kinder. «Wir suchen, was im Kind den Stress auslöst und wie wir die Situation entschärfen können bevor der Leidensdruck des Kindes und der ganzen Familien zu gross wird.» Maja Zgraggen ist sich sicher:

«Kleine Traumata trägt jeder in sich. Je früher man diese wohlwollend angeht, desto besser.»

So könne die Figurenspieltherapie zum Beispiel bei Scheidungskindern der richtige Ansatz sein. «Das Kind leidet unter der Situation. Wir können die Hilfe von aussen bieten – hier kann das Kind das zum Ausdruck bringen, was zu Hause nicht geht.»

Céline Stadler (links) und Maja Zgraggen betreiben in Altdorf das «Märlihüüs», wo sie Figurenspieltherapie anbieten. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 22. September 2022)

Hauptbestandteil der Therapie ist das Spiel mit Figuren nach Käthy Wüthrich, der Buochser Begründerin der Therapie. Dazu begeben wir uns in den unteren Stock. Céline Stadler und Maja Zgraggen schlagen mir einen Selbstversuch vor – ich denke mir nichts dabei. Drei Puppen soll ich auswählen. Céline Stadler leitet an:

«Es wird Figuren geben, die dich sofort ansprechen.»

Unbewusst wähle ich die etwas grimmige alte Frau, eine Prinzessin mit schiefer Krone und einen Jäger, den ich zuerst als «Vagabund» identifiziere.

Zur Auswahl stünden auch der Koch, der Polizist, das Grosi mit dem freundlichen Gesicht – aber auch der Teufel, der Drache oder der Tod mit Sense und dunkler Kutte.

Gibt es wirklich Kinder, die mit dem Tod spielen wollen? Beide Therapeutinnen bestätigen dies entschieden. «Einerseits kann das Kind den Verlust eines lieben Menschen verarbeiten, andererseits deutet die Symbolik des Todes auf einen Abschluss, Neuanfang oder Übergang, aber auch auf Gefühle wie Furcht, Stärke oder Ungewissheit hin», sagt Céline Stadler.

Weiter im Drehbuch: Vom Gestell an der anderen Wand soll ich drei Gegenstände aussuchen. Die Auswahl ist riesig, sie reicht von der Halskette bis zur Pistole. Ich entscheide mich für ein altes Mobiltelefon, eine Schnapsflasche und ein Saxofon. «Wo soll denn das Stück spielen?», fragt Maja Zgraggen. «Auf dem Klausenpass.»

Mit Tüchern und Filz-Elementen bauen wir die Szenerie mit Bergen, Wiesen und Strasse auf der Bühne, einem umfunktionierten Bügelbrett. Das Spiel kann beginnen. Ich schlüpfe in die Rolle des Vagabunden und stecke dazu meine Hand in die Figur, der Zeigfinger bewegt den Kopf, Daumen und Mittelfinger die Arme. Maja Zgraggen übernimmt die beiden Frauenrollen.

Die Kinder wählen aus Gegenständen und Figuren aus. (Bilder: Florian Arnold)

«Was muss ich jetzt sagen?», flüstert mir Maja Zgraggen zu. Die Prinzessin soll von der Landschaft schwärmen, sage ich, denn ich bin der Regisseur des Stücks. Der Vagabund spricht zur Prinzessin: «Schon schade, dass die schöne Landschaft mit einer Strasse zerstört wird und so viele Autos herumfahren!» Wieder flüstert die Therapeutin: «Findet sie es auch schade?» – «Ja», flüstere ich zurück.

Und schon finde ich mich in einer Diskussion ums Klima wieder. Als sich auch noch die alte Frau einschaltet, die eigentlich in einer rauchigen Bar in New York Saxophon spielt, schwappt die Unterhaltung in die Generationenfragen über – ohne dass ich es eigentlich wollte.

«Offenbar beschäftigen dich diese Themen», analysieren die beiden Therapeutinnen. Und ich muss zugeben, dass mich die Erkenntnisse mehr berühren, als ich im ersten Moment glaubte. Ich habe viel mehr mit der alten Frau gesprochen als der jungen Prinzessin. Habe auch ich Schwierigkeiten, Ideen von jungen Leuten zu akzeptieren?

Im Therapieprozess werden die Beobachtungen den Eltern zurückgemeldet. Céline Stadler sagt:

«Wir übersetzen die inneren Geschichten des Kindes und beraten die Eltern dazu.»

Die erste Geschichte, die gespielt werde, sei häufig die «Schlüsselgeschichte». Oft komme es vor, dass diese Geschichte immer wieder gespielt werde. «Das Kind tut dies so lange, bis es das Gefühl hat, dass die Therapeutin die Geschichte selber versteht.»

Im «Märlihüüs» werden auch selber Figuren hergestellt – viele Stoffe stehen für die Gewänder bereit. Bild: Florian Arnold/ Urner Zeitung

Das Spiel mit den Figuren ist aber nicht das einzige, was das «Märlihüüs» bietet. So kann das Kind auch selber Figuren herstellen, sich ein Märchen erzählen lassen, oder Zaubertricks lernen.

«Das Kind steht im Zentrum und darf entscheiden, woran es arbeiten möchte.»

Das sagt Céline Stadler. Den roten Faden bilden dabei die Märchen. «Jedes Märchen hat eine heilende Wirkung», ist Maja Zgraggen überzeugt. «Es wird ein möglicher Weg fürs Leben vorgegeben. Wenn ein Kind seinen Weg verliert, findet es durch die alten Überlieferungen Lösungsansätze.»

Wer das «Mürlihüüs» besichtigen möchte, hat dazu am 5. November 2022 am Tag der offenen Tür Gelegenheit dazu. Weitere Infos unter www.maerlihuus-uri.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen