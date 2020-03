Altdorf: Toi-Toi-WC gerät in Brand Am Sonntagmorgen wurde beim Bahnhof Altdorf ein Brand festgestellt. Nach der Ursache wird noch gesucht. 16.03.2020, 16.20 Uhr

(zf) Am Sonntag, 15. März 2020, um zirka 9.30 Uhr, ist beim Bahnhofplatz in Altdorf ein Toi-Toi-WC in Brand geraten. Kurz darauf ging bei der Kantonspolizei die Brandmeldung ein. Die aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand im Innern des Toilettenhäuschens schnell löschen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri. Der Sachschaden sei zurzeit unbekannt. Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.