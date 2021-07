Altdorf Topmodel und Wetterfrosch sind im Theater Uri zu Gast Moderatorin Sonja Hasler spricht in der Talksendung «Persönlich» auf SRF 1 mit Sarina Arnold und Felix Blumer. Die Sendung wird am Sonntagmorgen um 10 Uhr live aus dem Theater Uri ausgestrahlt. 02.07.2021, 16.13 Uhr

Die SRF-Radiosendung «Persönlich» wird live aus dem Theater Uri gesendet. Sonja Hasler hat dazu Sarina Arnold und Felix Blumer eingeladen.

Bild SRF

(MZ) Die Talk-Sendung «Persönlich» ist endlich wieder quer durch die Schweiz unterwegs. Jeden Sonntag sendet Radio SRF 1 aus einem anderen Ort. Und auch das Publikum kann wieder dabei sein. Am Sonntag findet die letzte Sendung vor der Sommerpause im Theater Uri statt. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort live dabei zu sein.

Aber auch am Radio kann man die Sendung verfolgen. «Persönlich» wird jeweils sonntags um 10 Uhr live auf Radio SRF 1 ausgestrahlt. Zudem wird sie um 22 Uhr auf demselben Kanal wiederholt. Zu Gast sind Sarina Arnold und Felix Blumer.

Topmodel Sarina Arnold. Bild: PD

Die Urnerin Sarina Arnold ist eines der gefragtesten Models der Schweiz. Auch Felix Blumer ist weitherum bekannt als Wetterfrosch von SRF Meteo. Das 40-jährige Topmodel ist in Attinghausen aufgewachsen und wollte eigentlich wie ihre Mutter Coiffeuse werden. Es kam anders: Sarina Arnold gewann mit 16 Jahren den «Elite Model Look Switzerland» und jettet seither als Model um die halbe Welt. Dass Schönheit relativ ist, zeigte sich, als Töchterchen Felice mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zur Welt kam und schon im Babyalter operiert werden musste. Um anderen Müttern Kraft zu geben, engagiert sich Sarina Arnold bei der Hilfsorganisation «Zuversicht für Kinder». Sarina Arnold ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie am Zürichsee.

Wenn der 60-jährige Felix Blumer übers Wetter spricht, kommt eine gewisse Dramatik auf. Felix Blumer ist seit 2004 mit Leib und Seele Wetterfrosch bei SRF Meteo. Ursprünglich studierte er Geografie an der ETH und war für seine Diplomarbeit mehr als drei Monate auf einem Gletscher in China. «Das war mein grösstes Abenteuer», wird er in einer Medienmitteilung zitiert. Felix Blumer ist zudem begeisterter Zunftmeister der Zunft zu Wiedikon und war jahrelang aktiver Handballer. Das Wichtigste sei ihm aber seine Familie, sagt er, seine Frau und seine vier Kinder: «Es geht mir nur gut, wenn es ihnen gut geht.»

Hinweis: Die Talk-Sendung «Persönlich» von Radio SRF 1 wird am Sonntag, 4. Juli, von 10 bis 11 Uhr, live aus dem Theater Uri in Altdorf gesendet.