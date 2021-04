Altdorf Trotz 25 Prozent weniger Gäste: Schwimmbad schliesst mit Gewinn ab Mindererträge, dafür tiefere Betriebskosten: Die Jahresrechnung der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf ist trotz monatelanger Schliessung positiv. 06.04.2021, 14.11 Uhr

(pd/RIN) 102 Tage: So lange musste das Schwimmbad Altdorf wegen der Coronapandemie vergangenes Jahr ausserordentlich schliessen. Konkret war das Bad nicht zugänglich vom 14. März bis 6. Juni 2020 sowie seit dem 20. Dezember 2020 bis zum heutigen Zeitpunkt. Geöffnet war das Aussenbad vom 6. Juni bis zum 6. September 2020 an 74 Tagen. Immerhin: «Der Sommer 2020 brachte uns viele Schönwettertage», so Patrick Husmann, Geschäftsführer der Schwimmbadgenossenschaft Altdorf (SGA).