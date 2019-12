Altdorf: Tumbler in Wohnhaus löst Brand aus Am Freitagnachmittag ist in einem Wohnhaus in Altdorf ein Feuer - ausgelöst von einem Tumbler - ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen. 14.12.2019, 17.20 Uhr

(pd/chi) Am Freitagnachmittag, 13. Dezember, kam es in einem Wohnhaus in Altdorf zu einem Brand. Das von einem Tumbler verursachte Feuer erlosch, durch einen vom Brand verursachten Wasseraustritt, bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Dies schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung.