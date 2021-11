Uri: Schwere Vorwürfe gegen Kantonsspital

Altdorf «Unterlassene Hilfeleistung»: Patient beschwert sich über strikte Massnahmen im Kantonsspital Uri Weil er keine Maske trug, sei ein Urner Patient nicht auf die Notfallstation des Kantonsspitals gelassen worden. Der Spitaldirektor betont jedoch, dass Notfallpatienten immer behandelt würden. Der Vorfall werde intern aufgearbeitet. Florian Arnold Jetzt kommentieren 05.11.2021, 16.01 Uhr

«Unterlassene Hilfeleistung»: Nichts weniger als das wirft ein Patient dem Kantonsspital Uri vor. In einem Brief an die «Urner Zeitung» beschreibt Tino Gisler aus Altdorf, wie er mit sehr starken Schmerzen die Notfallstation aufsuchen wollte, jedoch vom Sicherheitspersonal abgewiesen wurde. Der Grund: Gisler trug keine Maske. «Da ich an Lungen- und Herzproblemen leide, kann ich keine Maske tragen», erklärt Gisler. Schon mehrere Monate verfüge er diesbezüglich über ein ärztliches Attest. Auch ein Zertifikat konnte der Patient vorweisen. «Jedoch fühlte sich die Securitas-Dame beim Haupteingang berufen und befugt, mich mit Schmerzen aus dem Eingangsbereich ins Freie zu schicken und nicht einmal mein Attest anzuschauen und zu überprüfen.» Er habe die Welt nicht mehr verstanden.

Das Kantonsspital Uri. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 23. Januar 2021)

«Notfallpatienten wurden und werden im Kantonsspital Uri immer versorgt», stellt Spitaldirektor Fortunat von Planta klar.

«Notfallpatientinnen und -patienten, welchen das Tragen einer Hygienemaske nicht zugemutet werden kann, werden auf der Notfallstation isoliert, sodass das Risiko einer Krankheitsübertragung minimiert ist.»

Beim beschriebenen Vorfall dürfte jedoch etwas schiefgelaufen sein. «Die Vorwürfe des Patienten haben wir intern aufgearbeitet», so von Planta, der den Vorfall bedauert.

«Bedürfnisse sind vielschichtig»

Fortunat von Planta, Direktor des Kantonsspitals Uri. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 9. April 2020)

Der Spitaldirektor betont jedoch auch, dass die Hygienemassnahmen am Kantonsspital Uri dem Standard entsprechen würden. «Wir setzen unsere Hygienemassnahmen durch, weil wir damit Patienten und Mitarbeitende wirkungsvoll schützen.» Gerade im Spitalumfeld seien Hygienemasken eine besonders wirkungsvolle Massnahme, da ein Grossteil der Patientinnen und Patienten, bedingt durch das Coronavirus, zu den besonders gefährdeten Personen gehörte.

«Die Bedürfnisse und Erwartungen der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeitenden sind vielschichtig.» Trotz der aktuell angespannten Lage in der Gesellschaft versuche man, diese oft nicht deckungsgleichen Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich zu erfüllen. «Wir bedauern, dass uns dies im vorliegenden Fall nicht gelungen ist.»

Neurochirurg springt ein

Für Patient Tino Gisler ist der Vorfall «absolut untolerierbar». «Es stimmt mich ärgerlich, dass die Coronamassnahmen im Spital Uri über die Hilfeleistung für einen Patienten gestellt werden.» Laut Gisler sei seiner kein Einzelfall. Eine Woche zuvor seien bereits ein Mann und eine Frau mit einer behinderten Person abgewiesen worden, weil diese keinen Ausweis hätten vorweisen können. Nur auf das Intervenieren einer anderen Mitarbeiterin hin habe man ihnen Einlass gewährt.

Auch Tino Gisler kam schliesslich eine Person zu Hilfe: Retter in der Not sei ein Neurochirurg gewesen. Dieser habe als Einziger das getan, «was grundsätzlich die Pflicht des Spitals ist: einem Patienten – besonders Notfallpatienten – zu helfen.» Der Chirurg habe ihm für den Folgetag einen Röntgentermin verschafft – dies jedoch nicht in Altdorf, sondern im Spital Schwyz. Die fehlende Maske sei kein Thema gewesen. «Ich wurde, wie es sich gehört, freundlich empfangen.»

Nur weil er sich bei besagtem Neurochirurgen habe notoperieren lassen, habe er wieder einen Fuss in das Kantonsspital Uri gesetzt. «Ich appelliere eindringlich an unser Urner Spital, trotz der Coronamassnahmen seinen wahren Verpflichtungen nachzukommen und in gewissen Situationen das richtige Mass mit menschlichem Verstand walten zu lassen.» Es sei niemandem zu wünschen, bei unerträglichen Schmerzen «durch grobe Fahrlässigkeit weggeschickt und nicht behandelt» zu werden.