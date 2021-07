Unfall in Altdorf: Frontalcrash mit zwei Verletzten

Altdorf UR Zwei Autofahrerinnen bei Frontalcrash auf Verzweigung leicht verletzt In Altdorf hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Zwei Frauen mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Martin Messmer 02.07.2021, 14.13 Uhr

Am Freitagmorgen kam es in Altdorf zu einem Unfall: Eine Autofahrerin fuhr auf der Weltigasse in Richtung Bahnhof Altdorf; bei der Verzweigung Attinghauserstrasse / Weltigasse / Gurtenmundstrasse kollidierte sie frontal mit einem anderen Auto, das auf der Attinghauserstrasse in Richtung Dorfzentrum fuhr, teilte die Urner Polizei am Freitag mit.