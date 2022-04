Urner Band Kind of a Mate spielt im "Vogelsang" in Altdorf

Altdorf Urner Band stellt ihren neuen Sound vor Kind of a Mate präsentiert sich in neuer Formation im Kellertheater im Vogelsang. Am selben Abend mischt aber noch ein anderes Duo musikalisch mit. Markus Zwyssig 17.04.2022, 16.03 Uhr

Die Urner Band Kind of a Mate mit (von links): Jonas Schuler, Elia Aregger, Matteo Gisler, David Stöckli und Elia Trachsel. Bild: Jon Trachsel / PD

Die Urner Band «Kind of a Mate» verzeichnete schon einige Erfolge. So spielten die Musiker am Songbird Festival Davos, bei Stars in Town in Schaffhausen oder auch im Konzerthaus Schüür in Luzern. Nach zwei EPs und mehr als 100 Konzerten in der ganzen Schweiz schlägt die Band Kind of a Mate rund um den 23-jährigen Matteo Gisler neue Pfade ein. «Unser Sound ist elektronischer geworden. Es geht mehr in Richtung Indie-Pop», sagt Matteo Gisler.

«Kind of a Mate» hat sich von den klassischen Singer-Songwriter-Songs verabschiedet. Damit ist nicht mehr ausschliesslich Matteo Gisler Ideenlieferant, sondern die ganze Band beteiligt sich an der Entstehung der neuen Songs. Und auch die bestehenden Songs wurden kräftig über den Haufen geworfen und sind kaum wieder zu erkennen. Als mitreisend, ehrlich und eigenwillig bezeichnet Matteo Gisler die neuen Indie-Pop-Sounds der Band. Im Vogelsang lädt die Band zum Tanzen, aber auch zum Träumen ein. Geblieben sind der Tiefgang in den Texten und eine unbeschreibliche Sehnsucht.

Die neue Band hat «umär Bock» live zu spielen

Matteo Gisler ist «mega gespannt», wie das Publikum reagieren wird. Ist es doch das erste Mal, dass die Musiker ihren neuen Sound vorstellen. Die Band jedenfalls ist bereit. «Wir haben ‹umär Bock›, nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich wieder ein richtiges Konzert spielen zu dürfen», sagt der Sänger und Gitarrist. Zur Band gehören zudem Elia Trachsel (Drums), Jonas Schuler (E-Gitarre), Elia Aregger (Bass und Synth) und David Stöckli (Keys).

Zu entdecken gibt es am selben Abend ein Duo aus dem Indie-Pop- und Soul-Bereich: Sängerin Dana Burkhard und Gitarrist Timon Kellenberger. Das Duo stammt aus dem selben künstlerischen Dunstkreis wie Kind of a Mate. Dana Burkhard schrieb Songs für Ritchi, Sänger der einstigen Band Plüsch und für andere Schweizer Musikgrössen. Zudem ist sie Sängerin in der Band von Dodo.

Hinweis: Der Konzertabend im Kellertheater Vogelsang findet am Freitag, 22. April statt. Dana Burkhard und Timon Kellenberger spielen um 21 Uhr, Kind of a Mate um 22 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.kiv.ch sowie an der Abendkasse.