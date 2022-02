Altdorf Urner Bassist kommt mit seinem Trio und eigenen Kompositionen ins Theater Uri Lukas Traxel spielt mit seinem Jazz-Trio im Theater Uri. Dabei stellt er erstmals seine eigenen Songs vor. Markus Zwyssig 07.02.2022, 13.56 Uhr

Der Urner Bassist Lukas Traxel ist mit Schlagzeuger Moritz Baumgärtner und Saxofonist Otis Sandsjö unterwegs (von links). Bild: PD

Mit «One Eyed Daruma» ist der Auftritt des «Lukas Traxel Trios» betitelt. Damit nimmt der Urner Bassist Bezug auf den japanischen Glücksbringer Daruma. «Die Songs aus Traxels Feder sollen einäugig sein wie eine Utopie oder ein (noch) unerfüllter Wunsch», heisst es im Text zum Konzert. «Erst die unberechenbare Interaktion im Trio vervollständigt das musikalische Antlitz des Daruma und verleiht ihm sein zweites Auge.»

Es ist das erste Mal, dass Lukas Traxel mit seiner eigenen Band unterwegs ist und seine eigenen Kompositionen spielt. Das Trio ist zwar schon verschiedentlich aufgetreten, jedoch noch nie im Kanton Uri.

Lukas Traxel hat sich mit Otis Sandsjö, dem eigenständigen und unverkennbaren schwedischen Saxofonisten der jungen europäischen Jazzszene, und dem Berliner Schlagzeuger Moritz Baumgärtner zusammengetan, der längst nicht nur als rhythmisches Rückgrat, sondern als ein weiterer klangprägender Instrumentalist fungiert. «Dabei funktioniert die Band als Kollektiv, in dem jeder der drei Ausnahmemusiker das Konzert in ungeahnte Bahnen lenken kann», heisst es in der Mitteilung zum Auftritt im Theater Uri. «Gemeinsam entsteht ein organischer Klangkörper, welcher mal energetisch und virtuos, mal verträumt und melancholisch daherkommt.»

Hinweis: Das «Lukas Traxel Trio» spielt am Mittwoch, 9. Februar, um 20 Uhr, im Theater Uri. Eintritt ab 16 Jahren nur mit Covid-Zertifikat (2G, geimpft oder genesen).