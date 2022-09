Altdorf Urner Baudirektion hat Verordnung missachtet: Kollegi-Kreisel zieht Kreise nach sich Nachdem die Sanierung des Kollegi-Kreisels teurer zu stehen kam als budgetiert, hat die Finanzkommission des Urner Landrats die Vergabepraxis und Kostenkontrolle der Baudirektion überprüfen lassen. Das Ergebnis: eine Liste an Mängeln und Forderungen. Die Regierung gelobt Besserung. Carmen Epp Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Der Kollegi-Kreisel nach der Sanierung 2020 aus der Vogelperspektive. Bild: PD

Vor zwei Jahren wurde Uris ältester Kreisel einer Sanierung unterzogen. Seither kreisen nicht nur die Autos um den Kollegi-Kreisel, sondern auch Diskussionen am Stammtisch und in der Politik. Der Grund: Die mit rund 1 Million Franken budgetierten Arbeiten brachten Zusatzkosten in der Höhe von 245'000 Franken mit sich. Wegen Zulagen für die Nachtarbeit, wie der Regierungsrat im Antrag für den Nachtragskredit erklärte.

Der Landrat stimmte dem Nachtragskredit nach kritischen Voten zwar zu, die Finanzkommission jedoch liess nicht locker. Sie wollte die Vergabepraxis und die Kostenkontrolle der Baudirektion anhand des Projekts «Kreisel Kollegium» genauer unter die Lupe nehmen. Zur Unterstützung zog die Kommission die Finanzkontrolle bei. Die wiederum beauftragte ein Ingenieurbüro, ein Gutachten zu erstellen und allfällige Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.

Das Gutachten inklusive Stellungnahmen der Baudirektion und des Regierungsrats sowie der daraus abgeleitete Bericht der Finanzkommission liegen nun vor.

Submissionsverordnung nicht beachtet

Am kritischsten zu beurteilen ist nach Ansicht der Finanzkommission der von der Baudirektion – «zumindest bis dahin» – praktizierte Vergabeprozess der Planerleistungen. Sie schreibt:

«Aus dem Expertenbericht ergibt sich eindeutig, dass die Baudirektion die gesetzlichen Vorgaben der Submissionsverordnung nicht beachtet.»

Massgebend für die Art der Vergabe ist der Auftragswert, wie die Finanzkommission im Bericht festhält. Dieser bestimmt sich gemäss Submissionsverordnung des Kantons nach dem Gesamtwert des Auftrags, zu dem auch Folgeaufträge gerechnet werden müssen. «Ein Auftrag darf deshalb nicht aufgeteilt werden in der Absicht, die Anwendung der Vergabebestimmungen zu umgehen», schreibt die Finanzkommission.

Genau das hat die Baudirektion jedoch getan. Das hält sie in der Stellungnahme zuhanden der Finanzkommission auch offen fest. Sie habe Aufträge in einzelne Phasen aufgeteilt, sodass sie jeweils «in der ersten Phase das freihändige Verfahren wählen» konnte. Der Planer sei so über alle Phasen gesehen zu einem Honorar gekommen, das eigentlich im offenen Verfahren hätte ausgeschrieben werden müssen, da es über dem Schwellenwert lag.

Zweifel am Änderungswillen der Baudirektion

Zwar führe die Baudirektion aus, inzwischen hätten sie ihr Vorgehen korrigiert, indem bei Bedarf die Planung neu ausgeschrieben werde. Die Finanzkommission schreibt im Bericht dazu:

«Wenn die Baudirektion jedoch gleichzeitig betont, die bisherige Vergabepraxis habe sich bewährt, hinterlässt das doch erhebliche Zweifel, ob die Baudirektion ihre <bewährte> Praxis tatsächlich ändert oder gewillt ist, diese zu ändern.»

Dass ihre Vergabepraxis noch nie zu rechtlichen Diskussionen mit den Planerbüros geführt habe, kann nach Ansicht der Finanzkommission nicht als Akzeptanz oder gar Zustimmung zum unrechtmässigen Vergabeverfahren gewertet werden. Die freihändig beauftragten Planerbüros hätten keinen Grund zu einer Einsprache, und allfällige Mitbewerber wüssten aufgrund der fehlenden Ausschreibung gar nichts vom freihändig vergebenen Auftrag. Und selbst wenn Mitbewerber von dieser Praxis wissen sollten, würden diese auf rechtliche Schritte verzichten, um sich einen möglichen künftigen Auftrag nicht zu verscherzen. «Dies dürfte bei den kleinräumigen Verhältnissen im Kanton Uri erst recht gelten», so die Finanzkommission.

Nachtarbeiten wie hier im Bild sorgten für Mehrkosten bei der Sanierung des Kollegi-Kreisels. Bild: PD (Altdorf, Juli 2020)

Zu kritisieren sei gemäss Expertenbericht auch die Anpassung der Eignungskriterien bei der Baumeistervergabe, ohne sämtliche offerierenden Baumeister zu informieren. Wenn die Baudirektion für eine Vergabe Eignungskriterien definiere, diese dann aber nicht konsequent berücksichtige, lasse dies befürchten, dass sie «eine Vergabe nicht nach ihren eigenen Vorgaben und Eignungskriterien, sondern vielmehr mit Blick auf das (gewünschte) Resultat angewendet hat». Ob das einmalig war oder solche Vergaben systematisch erfolgen, sollte beziehungsweise müsste bei künftigen Projekten erneut überprüft werden.

Daneben seien die Vorgaben des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins, die sogenannten SIA-Normen, nicht konsequent eingehalten worden. Die Baudirektion argumentiert gemäss Bericht, dass die Einhaltung der SIA-Phasen im öffentlichen Bauwesen nicht immer möglich seien. Das bisher gewählte «pragmatische und kulante Vorgehen» bewähre sich und sollte nicht geändert werden. Das lässt die Finanzkommission aufhorchen. Sie befürchtet, «dass auch künftige Projekte nicht nach SIA-Normen abgewickelt werden».

Regierungsrat zeigt Einsicht – und gelobt Besserung

Die Finanzkommission fordert den Regierungsrat im Bericht dazu auf, «sicherzustellen, dass sämtliche Direktionen (und insbesondere die Baudirektion) die übergeordneten Normen und Rechtserlasse bei Projektvergaben zwingend einhalten».

Der Regierungsrat wiederum schliesst sich in einer Stellungnahme zuhanden der Finanzkommission der Beurteilung an, «dass die Abwicklung des Projekts <Kreisel Kollegium> nicht optimal verlief und in verschiedenen Aspekten Mängel aufweist». Gemäss Stellungnahme der Baudirektion und des Regierungsrats werden einige Empfehlungen inzwischen bereits umgesetzt oder es bestehe die Bereitschaft, ihnen nachzukommen. Die Finanzkommission begrüsst die Bereitschaft, behält sich sich jedoch vor, «auch bei künftigen Projekten der Baudirektion Kontrollen in Auftrag zu geben».

Der Bericht der Finanzkommission zur Vergabepraxis der Baudirektion des Kantons Uri wird in einer der nächsten Sessionen dem Urner Landrat zur Kenntnis vorgelegt.

