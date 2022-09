Informationsveranstaltung zum Thema Palliative Care in Uri

Altdorf Urner Bevölkerung zeigt Interesse für das Thema «Palliative Care» – und reicht Petition mit 2900 Unterschriften ein An einer Informationsveranstaltung der kantonalen Steuergruppe Palliative Care Uri schauten die Anwesenden den Film «Drii Winter» mit anschliessender Podiumsdiskussion. Ausserdem wurde dem Gesundheitsdirektor Christian Arnold eine Petition überreicht. 15.09.2022, 13.51 Uhr

Im Anschluss an den Film fand eine Podiumsdiskussion statt: Moderatorin Sabine Arnold im Gespräch mit Dr. med. Georg Mang, Chefarzt Kantonsspital Uri. Bild: PD

An einer öffentlichen Informationsveranstaltung zum Thema «Palliative Care» haben im Kino Leuzinger in Altdorf über 200 Personen teilgenommen, teilt die Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion Uri mit. Als Einführung in das Thema wurde der Film «Drii Winter» gezeigt. Gesundheitsdirektor Christian Arnold zeigte sich erfreut über die grosse Teilnehmerzahl: «Das grosse Interesse an der Informationsveranstaltung zeigt, dass das Sterben und der Tod uns alle betrifft. Es ist wichtig, dass die Bevölkerung weiss, was Palliative Care ist und welche Angebote es im Kanton Uri gibt», wird er in der Mitteilung zitiert.