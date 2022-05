Neun Auszeichnungen 2021: Urner Fleisch ist auf Kurs

Altdorf Urner Fleisch ist auf Kurs Die Ürner Fleisch AG blickt nach coronabedingter Pause an der GV in Altdorf auf erfolgreiche Jahre mit vielen Auszeichnungen zurück. 03.05.2022, 12.51 Uhr

Von links: Frieda Steffen, VR-Präsidentin; Raphael Bissig, Sekretär; Stephan Philipp, Walti und Luzia Herger, Ürmetzg AG; und die VR-Mitglieder Peter Stadler, Jost Gisler (abtretend), Hans Muheim (neu) und Max Müller. Bild: PD

Zum ersten Mal durfte Präsidentin Frieda Steffen eine ordentliche Generalversammlung der Ürner Fleisch AG eröffnen und dazu insgesamt 73 Personen begrüssen. Kassier Max Müller konnte eine ausgeglichene Rechnung präsentieren, welche mit einem kleinen Gewinn von rund 505 Franken abgeschlossen wurde. Dies sei doch sehr erfreulich, insbesondere, wenn beachtet werde, dass sich im vergangenen Jahr nur schon für Unterhalt und Reparaturen der Liegenschaft, Beträge in der Höhe von über 45'000 Franken, summierten, wie es in einer Mitteilung der Ürner Fleisch AG heisst. Zu einem positiven Rechnungsabschluss könne es nur kommen, wenn die Pächterfirma Ürmetzg AG, welche die betreibende Firma der Schlachtanlage ist, erfolgreich wirtschaftet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Dank des Engagements aller Mitarbeitenden, der sauberen Arbeit und schlussendlich der daraus entstandenen hochwertigen Produkte sei es der Ürmetzg AG wiederum gelungen, ein sehr erfreuliches Jahresergebnis zu erzielen. Dies führte dazu, dass der maximale Pachtzins an die Ürner Fleisch AG ausbezahlt werden konnte.

Wechsel im Verwaltungsrat

Nach sechs Jahren im Verwaltungsrat hat Jost Gisler aus Erstfeld seine Demission eingereicht. Der aktuelle Präsident der Viehversicherung Uri (VVU) vertrat während dieser Zeit den Hauptaktionär VVU innerhalb der Ürner Fleisch AG. Der Verwaltungsrat bedankte sich bei ihm für seine «sehr kollegiale, lösungsorientierte und engagierte Mitarbeit». Als Nachfolger von Jost Gisler durfte sich Hans Muheim aus Unterschächen, ebenfalls Vorstandsmitglied der Viehversicherung Uri, zur Wahl vorstellen.

Hans Muheim ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er bewirtschaftet zusammen mit seiner Familie in Unterschächen einen Bergbetrieb mit Mutterkuh- und Ziegenhaltung. In einem Teilzeitpensum arbeitet er beim Amt für Landwirtschaft Uri als Sachbearbeiter Direktzahlungen.

Neun Medaillen für Ürmetzg-Produkte

Der Verwaltungsrat der Ürner Fleisch AG sei stolz auf die Leistungen vom ganzen Team der Ürmetzg AG. Beweis dafür sei, dass die Ürmetzg AG anlässlich der vergangenen beiden Qualitätswettbewerben 2019 an der Olma und 2021 in Bulle Gouts et Terroirs jeweils insgesamt je neun Medaillen für ihre Produkte entgegennehmen durften (2019: viermal Gold, dreimal Silber, zweimal Bronze/2021: fünfmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze). «Mit diesen Qualitätsprodukten wird beste Werbung auch sehr weit über die Kantonsgrenze hinaus gemacht», schreibt die Ürner Fleisch AG.

Mit insgesamt 17 Mitarbeitenden (inklusive Teilzeitbeschäftigte) und davon vier Lernenden sei der Betrieb auch in dieser Hinsicht sehr wertvoll für den Kanton Uri. Im August beginnt bereits der zehnte Lernende seine Ausbildung in der Ürmetzg AG in Altdorf. Mit einem feinen Nachtessen – selbstverständlich mit Fleisch der Ürmetzg AG – und Kaffee und Kuchen klang der Abend noch gemütlich aus. (pd/RIN)