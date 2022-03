Junge Wirtschaftskammer Uri organisiert Adventure Day für Kinder

Uri «Tohuwabohu» und glückliche Kindergesichter: Urner Jungunternehmer engagieren sich für sozial benachteiligte Kinder Die Junge Wirtschaftskammer Uri führt seit acht Jahren den Adventure Day mit sozial benachteiligten Kindern durch. Das Freiwilligenprojekt wird in Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Kirchen Uri organisiert. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

«An die Ausflüge, die ich als Kind mit meinem Paten unternommen habe, kann ich mich heute noch erinnern, das bleibt mehr im Gedächtnis als materielle Geschenke», erzählt Josef Albert, ehemaliger Präsident der Jungen Wirtschaftskammer Uri, auch Junior Chamber International (JCI Uri).

Der scheidende Präsident Josef Albert hat auch in seinem Amtsjahr den Adventure Day für sozial benachteiligte Kinder im Kanton Uri durchgeführt. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 3. Februar 2022)

In Uri bildet der Verein die gesamte Bandbreite der Urner Unternehmerschaft ab: Nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer aus Bau und Industrie sind dabei, sondern auch Friseurmeisterinnen, Rechtsanwälte, Schlosserinnen und Architekten, so wie Josef Albert.

Über regelmässige Treffen der 40 Mitglieder – einmal im Monat ein Mittagessen sowie ein Abendanlass – wird der Austausch lebendig und aktuell gehalten. Die Präsidentschaft ist einem jährlich rollierenden System unterworfen. «Jeder hat einen anderen Background. Dadurch öffnen sich Türen zu Orten, zu denen man normalerweise keinen Zutritt hat: Eine Juristin als Präsidentin ermöglichte uns einmal einen Besuch in einem Gefängnis», führt Albert aus. Auch die Besichtigung eines Kraftwerks sei ein beeindruckendes Erlebnis gewesen.

Gemäss der Statuten wolle man aber nicht nur Wasser auf die eigene Mühle giessen, sondern man orientiere sich auch an den Sustainable Development Goals (SDGs) der UNO. Dieser 17 Ziele nähme sich die JCI international wie national an, um für Menschen, denen es nicht so gut gehe, etwas zu tun. Neben dem Ziel, junge Unternehmer und junge Führungskräfte zum Zweck der Netzwerkbildung zusammenzubringen und damit Synergien zu ermöglichen, hat sich dieser Verein also auch soziales Engagement auf die Fahne geschrieben.

Es solle angestrebt werden, «das Bewusstsein der sozialen Verantwortung der einzelnen Mitglieder sowie das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Völkern untereinander zu fördern».

Seit 2013 wird der Adventure Day durchgeführt

Daraus hat sich das Urner Projekt Adventure Day entwickelt. In Absprache und Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Kirchen Uri führt eine Arbeitskommission Soziales, die sich aus Mitgliedern der JCI Uri rekrutiert, jährlich einen Anlass durch. Das Hilfswerk der Kirchen Uri stellt die Kontakte zur Zielgruppe her, sammelt die Anmeldungen der Eltern und stellt auch einen Teil der Begleitpersonen. 2021 sind zum Beispiel zirka 30 Kinder im Primarschul- und Oberstufenalter in den Swiss Holiday Park eingeladen gewesen.

«Das Schönste ist das Gesamterlebnis vom Tohuwabohu bei der Hinreise bis zu den müden, aber glücklichen Kindergesichtern am Schluss. Zu sehen, dass sie mit den Gedanken voll und ganz vertieft sind, zum Beispiel beim Goldschürfen, und die Probleme vielleicht zumindest für diese paar Stunden vergessen können, das ist das Ziel unseres Anlasses», sagt der Altdorfer Jungunternehmer.

Auf dem Programm stand auch schon Tiere füttern im Tierpark Goldau, Kanufahren auf dem Urner See, River Raften mit dem Schlauchboot River auf der Reuss und ein Besuch des «Höllochs» im Muotathal, einem der grösseren Höhlensysteme in Europa.

Seit 2013 gibt es den Adventure Day, der finanziell gänzlich von der JCI Uri getragen wird. Die Einnahmen des Vereins setzen sich aus den Mitgliederbeiträgen sowie den Einnahmen der Wirtschaftsanlässe «economy rocks» im Theater Uri oder der Tischmesse. Beide Anlässe werden vollumfänglich von der JCI Uri organisiert.

Beim Hilfswerk der Kirchen Uri habe man sich über die Anfrage der Jungen Wirtschaftskammer Uri für ein gemeinsames soziales Projekt sehr gefreut, meint Maria Egli vom Hilfswerk. Mit ihrem Engagement teile die Organisation die sozialen Ziele des Hilfswerks, und die mittlerweile langjährige tolle Zusammenarbeit zeige, wie wirtschaftliche und soziale Akteure gemeinsam einen Mehrwert schaffen könnten.

Marc Bär hat am 14. Februar 2022 von Josef Albert das Präsidialamt übernommen und freut sich, auch in seinem Amtsjahr den Adventure Day durchzuführen. Wo es hingeht, ist noch nicht bekannt. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 3. Februar 2022)

Personalwechsel sind Programm

Auch in der Arbeitskommission wechseln die Teilnehmenden alle zwei bis drei Jahre, wodurch der Ideenpool immer wieder neu aufgefüllt wird. Das Prinzip der Erneuerung zieht sich durch die gesamten Strukturen des Vereins, denn die Mitglieder fallen aufgrund der Altersguillotine mit 40 Jahren automatisch aus der Aktivmitgliedschaft heraus.

Und auch der Präsident wird immer nur für ein Jahr verpflichtet. Josef Albert, der seit 2014 Mitglied im Verein ist, hat am 14. Februar 2022 das Präsidialamt an Marc Bär übergeben. Dieser ist guten Mutes, neben den anderen traditionellen Anlässen auch in diesem Jahr den Adventure Day durchführen zu können. Schliesslich sei die JCI Uri mit einem Award für dieses Projekt ausgezeichnet worden, das verpflichte.

Darüber hinaus könne man sich aber durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel die Nachfolge von Lernenden in Unternehmen unterstütze und das drohende Vakuum vermeide, indem man einen Training Day für Schulabgänger anbiete und diese für die Arbeitswelt briefe.

