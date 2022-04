Altdorf Urner Kleinviehzuchtverband tagt nach zwei Jahren erstmals wieder Der Urner Kleinviehzuchtverband ist gut unterwegs. Noch immer macht der Wolf den Züchtern aber Sorgen. Georg Epp 11.04.2022, 18.22 Uhr

Am vergangenen Samstag freute sich Verbandspräsident Kurt Jauch, 67 Mitglieder und Gäste im Schützenhaus Altdorf zur 62. Delegiertenversammlung zu begrüssen. Einleitend meinte er: «Erstmals in unserer Geschichte wurde ein Verbandspräsident im Zirkularverfahren gewählt und erstmals musste gleich zwei Jahre auf ein physisches Zusammentreffen wegen der Coronapandemie verzichtet werden.» Trotzdem konnte von einem erfolgreichen Vereinsjahr berichtet werden.

Trotz Mehraufwand war die Kleinviehschau in der Schattdorfer Bärenmatt ein Erfolg, Schaf- und Ziegenzüchter freuten sich, dass wieder einmal etwas stattfand. Bei den Ziegen waren Tino und Valo Gisler überlegene Sieger und bei den Schafen dominierte der Schattdorfer Remo Baumann mit drei Titeln. Auch an der Ziegenschau Togesa in Rothenthurm glänzten die Urner Züchter mit ausgezeichneten Ergebnissen. Der Betrieb auf dem neuen Annahmeplatz in Erstfeld, südlich des Forst- und Gemeindewerkhofs, hat sich hervorragend eingependelt. An sieben Markttagen wurden 1778 Stück Vieh vermarktet. Hier wurde ein Kreditantrag der Kommission Schlachtschafe Wintermärkte Uri von 8000 Franken aus dem Jubiläumskonto für die Restfinanzierung des neu erstellten Marktplatzes angenommen. Franz Püntener, der Präsident der Kommission, erläuterte im Detail das gelungene Bauvorhaben. Ein vorgeschlagenes Benutzerreglement fand ebenfalls klare Zustimmung.

Grossraubtiere halten Züchter auf Trab

Der Kleinviehzuchtverband, der Bauernverband und der Jagdverband haben zusammen mit dem Amt für Landwirtschaft eine Basis zur Zusammenarbeit geschaffen, um den Bauern bei Rissen und Wolfsangriffen beizustehen und zu helfen. Der ursprüngliche Name Wolfsfeuerwehr wurde geändert in Wolfswehr. Mit Zaunmaterial, das vom Kanton zur Verfügung gestellt wird, kann die Wolfswehr bei einer Notlage ausrücken und zum Beispiel mit einem Nachtpferch oder Alpabtrieb schnell Hilfe leisten. Vorstandsmitglied Dani Imholz informierte die Versammlung im Detail über die Verhaltensregeln, im vergangenen Jahr musste die neu geschaffene Wolfswehr zweimal ausrücken. Bei einem Ereignis muss die Wildhut benachrichtigt werden, um die Wolfswehr aufzubieten.

Das Thema Wahlen war gut vorbereitet und ging schnell über die Bühne. Im Wahlturnus für eine Amtsdauer von zwei Jahren wiedergewählt wurden Präsident Kurt Jauch und die Vorstandsmitglieder Ruedy Kempf, Valo Gisler und Dani Imholz. Als Ersatz für die abtretende Kassierin Jacqueline Planzer konnte Vorstandsmitglied Heiri Arnold verpflichtet werden und Walter Arnold, Präsident des Schafzuchtverbandes Unterschächen, komplettiert neu den Vorstand.

Von links: Heiri Arnold, Franz Püntener, Präsident Kurt Jauch, Jaqueline Planzer, Walo Gisler und Walter Arnold. Bild: Georg Epp (Altdorf, 9. April 2022)

Die abgetretene Kassierin Jacqueline Planzer ersetzt Kari Arnold im Revisorenteam, Josef Baumann bleibt im Amt. Anstelle von Walter Arnold konnte Sandra Jauch als Delegierte Innerschweizer Schafausstellungsmarkt Fenkrieden gewonnen werden, Hannes Bissig und Stefan Bissig bleiben im Amt.

Finanziell war es ein gutes Jahr für den Verband. In der Verbandsrechnung gab es Mehreinnahmen von 534 Franken, im Schauwesen ein Plus von 249 Franken und in der Marktkasse sind Mehreinnahmen von 2796 Franken. Eine überarbeitete Verordnung über die Amtsentschädigung, Sitzungsgelder und Spesenvergütungen wurde knapp angenommen. Neu werden keine Fahrspesen mehr vergütet.

Mehrere Ehrungen vorgenommen

Mit einem Geschenk und grossem Dank wurde die abtretende Kassierin Jacqueline Planzer verabschiedet. Sie war zehn Jahre im Amt. Für das grosse Engagement rund um den neuen Marktplatz Erstfeld bedankte man sich beim Marktpräsidenten Franz Püntener. Mit einer Flasche Wein ehrte man auch jubilierende Zuchtbuchführer, Otto Aschwanden für 45 Jahre, Hans Zgraggen für 35, Josef Furger für 25 sowie Mariann Herger und Lilly Loretz für je 15 Jahre.

Valo Gisler gratulierte man zur ehrenvollen Wahl in den Schweizerischen Ziegenzuchtverband. Verschiedene Grussworte rundeten eine gelungene Delegiertenversammlung ab. Man hofft auf einen schönen Sommer mit möglichst wenig Wolfswehreinsätzen. Der Schafzuchtverband Unterschächen organisiert die nächste Delegiertenversammlung und am 28. September geht die nächste Kantonale Kleinviehausstellung über die Bühne.