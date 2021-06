Sylvia Läubli wird zur Urner Landratspräsidentin gewählt

Altdorf Die Leitung des Urner Landrats ist nun in Frauenhand Sylvia Läubli (SP, Erstfeld) wurde einstimmig zur neuen Landratspräsidentin und Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf) zur Landratsvizepräsidentin gewählt. Markus Zwyssig 30.06.2021, 11.49 Uhr

Die neue Landratspräsidentin Sylvia Läubli (SP, Erstfeld, links) und die neue Vizepräsidentin Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf). Bild: Anian Heierli (Altdorf, 30. Juni 2021)

Mit 16 Landrätinnen sind die Frauen im 64-köpfigen Urner Kantonsparlament zwar immer noch in der Minderheit. Dafür haben sie nun die Führung des Urner Landrats inne. Sylvia Läubli präsidiert den Landrat. Cornelia Gamma ist neu Vizepräsidentin. Beide wurden am Mittwochmorgen einstimmig gewählt. Ebenfalls einstimmig erfolgten die anderen beiden Wahlen in die Ratsleitung: Martin Huser (SVP, Unterschächen) ist nun erster Stimmenzähler. Neu in der Ratsleitung ist als zweiter Stimmenzähler Kurt Gisler (CVP, Altdorf).

Die neue Landratspräsidentin bedankte sich für die ehrenvolle Wahl und für das Vertrauen. «Ich werde alles daran setzen, Ihre Erwartungen zu erfüllen und den Landrat im kommenden Jahr sicher und speditiv durch die verschiedenen Geschäfte führen», versprach sie. Und zu ihrem Politikverständnis sagte Sylvia Läubli: «Wir können zwar in der Sache unterschiedliche Meinungen haben, uns aber trotzdem mit Anstand und gegenseitiger Wertschätzung behandeln und im Anschluss an die Sitzungen noch gemeinsam einen Kaffee oder ein Bier trinken.»

Sylvia Läubli will Vorbild sein für junge Urnerinnen

Der neuen Landratspräsidentin liegt die Gleichstellung von Frau und Mann am Herzen. «Es ist mir sehr wichtig, dass wir Frauen in der Ratsleitung vertreten sind und ich hoffe, dass auch bald wieder mindestens eine Frau auf der Regierungsbank Platz nimmt», sagte Sylvia Läubli in ihrer Antrittsrede. Die SP-Politikerin, die seit 2016 im Urner Landrat aktiv ist, will auch ein Vorbild sein: «Es wäre schön, wenn auch ich mit meiner Tätigkeit als Landratspräsidentin jungen Urnerinnen zeigen kann, dass Frauen in der Politik und im Beruf etwas erreichen können.»

Der abtretende Landratspräsident Ruedy Zgraggen blickte auf ein spezielles Jahr zurück. So konnten in seinem Präsidialjahr keine Landratssitzungen im Rathaus abgehalten werden.

«Durch das Ausweichen in den Uristiersaal blieb mir die Sitzungsleitung im Rathaus auf dem historischen Bock leider verwehrt.»

Unerwartet ruhig war es auch, was offizielle Anlässe betraf. Nur gerade 15-mal konnte er den Landrat repräsentieren. Zu den Höhepunkten zählt er das Verbrennen des Böögs in der Schöllenenschlucht, die Überreichung der Urkunde an Samih Sawiris zum Urner Ehrenbürger und die Teilnahme an den Lehrabschlussfeiern.

Sowohl auf Kantons- als auch auf Bundesebene gelte es, den Blick für das Wesentliche zu schärfen und nach vorne zu richten. «Wir müssen Visionen und Strategien entwickeln», sagte Ruedy Zgraggen. Dazu bedürfe es an Einigkeit. «Wenn wir einig sind, gibt es wenig, was wir nicht tun können.» Mit diesen Voraussetzungen könne es gelingen, «unser Schiff Kanton Uri auf Kurs zu halten».

Comeback für Seedorfer Landrätin und personelle Wechsel in Kommissionen

Claudia Schuler (CVP, Seedorf) legte als neues Mitglied des Landrats das Gelübde ab. Sie tritt die Nachfolge von Max Aschwanden an, der nach kurzer Krankheit im Amt verstorben ist. Die 44-Jährige war bereits von 2012 bis 2020 Landrätin.

Claudia Schuler (CVP, Seedorf) legte im Landrat ihr Gelübde ab. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 30. Juni 2021)

Pirmin Bissig wechselte von der Staatspolitischen Kommission in die Finanzkommission. Die Landräte unterstützten den Entscheid einstimmig. Claudia Schuler wurde ebenso einstimmig neu in die Staatspolitische Kommission gewählt.