Kunstausstellung des Malstudios Nakocart findet in Altdorf statt

Altdorf Urner Malstudio Nakocart lädt zu vielfältiger Ausstellung ein Am Wochenende vom 6. November können Kinder und Erwachsene ihre Kunstwerke im Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf präsentieren. 05.11.2021, 15.24 Uhr

Der Altdorfer Künstler Naci Kocaslan – hier in seinem Atelier in der Gotthardstrasse 72 – freut sich, die Winterausstellung im Winkel in Altdorf nach einem Jahr Zwangspause wieder durchführen zu können. Bild: PD

Nach einem Jahr Pause findet die Winterausstellung des Malstudios Nakocart in Altdorf wieder statt. Am Samstag, 6. November, werden Kunstwerke von Kindern im Mehrzweckgebäude Winkel zu sehen sein, am Sonntag sind diejenigen von Erwachsenen ausgestellt. Die Türen sind jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet und Essen und Getränke gibt es vor Ort.

Ziel des Malstudios ist es, eine Vielfalt von Kunst zu präsentieren. Es werden sehr viele Kunstwerke ausgestellt und keines sehe wie das andere aus, das mache es spannend und interessant, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Es sei ein sinnliches Erlebnis, sich die Bilder anzuschauen, sich in ihre Betrachtung zu versenken. Immer mehr Interessierte kommen in die Ausstellungen, um Kunst zu erleben und sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen.

Mittlerweile ist das Malstudio so gewachsen, dass viele in Kanton Uri entweder selber malen oder zumindest jemanden kennen, der oder die ins Malstudio zum Malen kommt. Eine Kursteilnehmerin sagte dazu: «Das Malstudio ist wie eine Blume von Uri geworden, jeder giesst ein bisschen Wasser darauf, damit sie schön wächst.» (jb)

Hinweis: Beim Anlass gilt die 3G-Regel. Mehr Informationen gibt es unter www.malstudio-nakocart.ch.