Altdorf Urner Malstudio plant wegen Corona eine Ausstellung quer durchs Dorf Malen nach Lust und Laune und dabei hilfreiche Tipps vom Profi erhalten. Im Malstudio von Naci Kocaslan kann sich jeder weiterentwickeln – und auch seine Werke präsentieren. Heuer einfach mal anders. 09.12.2020, 16.42 Uhr

(pd/inf) Im Malstudio NaKocArt in Altdorf kann man malen, was man möchte, Neues ausprobieren, sich in künstlerischen Bereichen entwickeln, versuchen, die Kunstwelt mit einem anderen Auge zu betrachten oder einfach Leute kennen lernen. Unterstützt wird man von Studio-Inhaber und Künstler Naci Kocaslan: «Wir sind wie eine Familie, wo alle einander helfen. Jeder ist willkommen, auch ohne Vorkenntnisse oder künstlerische Begabung.» Künstler Naci Kocaslan zeigt jedem, wie man Schritt für Schritt ein Bild auf eine Leinwand zaubert. «Ich sehe, wie Kinder und Erwachsene sich bei mir im Studio entwickeln. Das liegt daran, dass sie malen dürfen, was sie möchten, und dadurch künstlerische Freiheit erhalten», so Kocaslan. Dies schätzen die Kursbesucher.