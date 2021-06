Altdorf Urner Polizei nimmt mutmassliche Autodiebe fest In der Attinghauserstrasse wurde auf hinterhältige Weise ein Auto gestohlen. Die beiden festgenommenen Verdächtigen besitzen beide keinen gültigen Führerausweis. Florian Arnold 28.06.2021, 17.22 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. / 24. Juni 2021, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug an der Attinghauserstrasse in Altdorf (wir berichteten). Der Schlüssel des Fahrzeugs wurde vorgängig bei einem Einschleichediebstahl in einer Gastronomielokalität entwendet.

«Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und Aufnahmen einer Geschwindigkeitsmessanlage aus dem Kanton Schwyz konnten am Freitagabend zwei Tatverdächtige aus dem Kanton Uri festgenommen werden», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. Ermittlungen hätten ergeben, dass das Fahrzeug mindestens durch die beiden Tatverdächtigen benutzt wurde. Um mit dem entwendeten Fahrzeug nicht aufzufallen, wurden in der Nacht nach dem Diebstahl im Kanton Uri die markanten Schriftzüge vom Fahrzeug entfernt und Zürcher Kontrollschilder von einem parkierten Fahrzeug entwendet und am entwendeten Fahrzeug angebracht. «Beide Tatverdächtigen sind zudem nicht im Besitze eines gültigen Führerausweises», so die Polizei.

Ob die beiden Tatverdächtigen ebenfalls für den Einbruchdiebstahl und eventuell noch weitere Delikte verantwortlich sind, wird momentan durch die Kantonspolizei Uri in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Uri abgeklärt. Beide Tatverdächtigen wurden am Samstagabend nach dem Auffinden des entwendeten Fahrzeugs aus der Polizeihaft entlassen.