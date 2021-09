Uri macht bei der Aktionswoche Patientensicherheit mit

Altdorf Urner Rathaus wird orange beleuchtet In der Nacht vom 17. auf den 18. September erstrahlt das Rathaus in Altdorf in einer anderen Farbe. Grund dafür ist die Aktionswoche «Patientensicherheit», auf die aufmerksam gemacht werden soll. 13.09.2021, 13.26 Uhr

Im Rahmen der Aktionswoche «Patientensicherheit» wird in der Nacht vom 17. auf den 18. September das Rathaus in Altdorf orange beleuchtet. Damit wird die Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Patientensicherheit aufmerksam gemacht, wie die Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion (Gsud) mitteilt. Gleichzeitig soll das Engagement für das wichtige Gesundheitsthema auf allen Ebenen verstärkt werden.

Mit der Beleuchtung des Rathauses beteiligt sich der Kanton Uri an der internationalen Initiative. Bild: Urner Zeitung

Für den Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold ist klar: «Im Mittelpunkt jeder qualitätsorientierten Gesundheitsversorgung steht die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Unerwünschte Ergebnisse aus einer Behandlung gefährden die Patientensicherheit. Deshalb beteiligen wir uns an der Aktionswoche und setzen uns für die Vermeidung unerwünschter Ereignisse ein.» Durch die komplexen und arbeitsteiligen Abläufe in der Gesundheitsversorgung würden unerwünschte Ereignisse vielfach auf Fehler zurückgehen. «Das wichtigste Instrument zur Verbesserung der Patientensicherheit ist daher das gemeinsame Lernen aus Fehlern», so Arnold.

130 Gebäude und Monumente im vergangenen Jahr angestrahlt

Auf der Internetseite der Stiftung Patientensicherheit Schweiz wird mit Hilfe von Wissenskarten die «Patientensicherheit über die Lebensspanne» illustrativ aufgezeigt. In elf konkreten Lebenssituationen, die zwischen Geburt und Lebensende liegen, wird dargestellt, worauf es für eine sichere Behandlung ankommt, wie Schäden entstehen können und wie die Behandlung sicher wird. Seit sechs Jahren organisiert die Stiftung Patientensicherheit im September die «Aktionswoche Patientensicherheit», die inzwischen durch die globale WHO-Initiative des World Patient Safety Day am 17. September verstärkt wird. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 130 Gebäude oder Monumente in 35 Ländern orange angestrahlt. In der Schweiz leuchtete etwa der Jet d’Eau in Genf orange.

Die Stiftung Patientensicherheit setzt sich dafür ein, dass in der Nacht vom 17. auf den 18. September in der Schweiz möglichst viele Gebäude orange erstrahlen, um die Beteiligung an dieser internationalen Initiative zu verstärken. Mit der Beleuchtung des Rathauses in Altdorf beteiligt sich auch der Kanton Uri aktiv an dieser weltweiten Aktion. (pd/RIN)

Mehr Infos findet man unter: www.patientensicherheit.ch.