Altdorf Urner Schützenveteranen feiern 100- jähriges Bestehen Ein spezielles Rahmenprogramm, 13 neue Ehrenveteranen, ein frisches Ehrenmitglied und neue Statuten standen im Mittelpunkt der Jubiläumsversammlung. Georg Epp 04.04.2022, 14.30 Uhr

Verbandspräsident Paul Jans hat sich gefreut, eine grosse Zahl von 102 Schützenveteraninnen und -veteranen sowie einige Gäste, unter ihnen Landratspräsidentin Sylvia Läubli, Zentralpräsident Beat Abgottspon und Gemeindepräsident Pascal Ziegler, im Hotel Goldener Schlüssel in Altdorf zu begrüssen. Der Saal war festlich dekoriert und als Überraschung begrüsste die Bauener Blaskapelle Böhmisch plus die Veteranenfamilie musikalisch. Die Landratspräsidentin Sylvia Läubli überbrachte die Glückwünsche der Urner Regierung. Sie zeigte sich beeindruckt von der gelebten Kameradschaft und Freundschaft im Wettkampf, die sie am Pistolenrütlischiessen erlebte.

Zur Eröffnung der Jubiläumsversammlung überraschte die Blaskapelle Böhmisch plus die Veteranenfamilie musikalisch. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2. April 2022)

Die Freude war gross, nach zwei Jahren wieder physisch tagen zu können und das kameradschaftliche Wiedersehen stand im Mittelpunkt. Als ältester Teilnehmer beschenkte man den 93-jährigen Heiri Dittli aus Gurtnellen mit einem Stück Urner Alpkäse. Paul Jans machte einen gerafften Rückblick auf 100 Jahre Urner Schützenveteranen. Der Verband wurde am 26. November 1922 gegründet. Vor hundert Jahren war es nicht Corona, sondern die Spanische Grippe sowie die Maul- und Klauenseuche, die bewältigt werden mussten.

Zum Jubiläum gratulierte Zentralpräsident Beat Abgottspon (rechts) dem Urner Verbandspräsidenten Paul Jans persönlich. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2. April 2022)

18 Neuaufnahmen standen 59 Abgänge seit der letzten Generalversammlung 2019 gegenüber, die Mitgliederzahl schmolz damit auf 293 (-41). Die Jahresberichte von Präsident Kaspar Gisler und Walter Gisler, Chef Schweizerische Veteranen-Einzelmeisterschaft (Svem), fanden ohne Wortmeldungen Zustimmung. Kassier Josef Arnold agierte einmal mehr haushälterisch, mit Mehreinnahmen von 3245 Franken übertraf er das Budget um rund 4000 Franken in positiver Richtung. Mit kleiner Anpassung durch den Vorstand wurden neue Statuten ohne Wortmeldungen genehmigt.

Ernst Zgraggen ist neuer Fähnrich

Erfreulich ist die Tatsache, dass sich im Vorstand fast alle Amtsinhaber für weitere zwei Jahre verpflichten liessen. Es sind dies Präsident Paul Jans, Vizepräsident Bruno Stamm, Kassier Josef Arnold, Aktuarin Hedy Infanger, Schützenmeister Kaspar Gisler und Chef Svem Walter Gisler. Nicht mehr zur Wiederwahl stellte sich Fähnrich Toni Infanger. Während 14 Jahren war Toni Infanger zuverlässiger Fähnrich Unterland und hat über 120 Schützenveteranen auf dem letzten Weg begleitet. Die Versammlung überraschte Toni Infanger mit der verdienten Ehrenmitgliedschaft. Beim allerletzten Aufruf, sich als Fähnrich Unterland oder Oberland zur Verfügung zu stellen, meldete sich spontan Ernst Zgraggen, Göschenen. Mit grossem Applaus wurde er als Fähnrich Oberland gewählt. Als Revisoren amten weiterhin Peter Aregger und Adelbert Gehrig.

Der Vorstand der Urner Schützenveteranen. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2. April 2022)

Bei den Jahresmeisterschaften gab es keine grossen Überraschungen. Anstelle von Wanderpreisen hat man sich geeinigt, die besten Schützinnen und Schützen neu mit Kranzkarten zu belohnen. In der Kategorie A siegte Albin Epp, SG Unterschächen, vor Adolf Infanger, Isenthal, und Xaver Bricker, Unterschächen. In der Kategorie D war Georg Zgraggen, SV Schattdorf, vor Bernhard Gisler, SG Seedorf, und Nikolaus Zgraggen, SV Schattdorf, auf dem Stockerl und in der Kategorie E dominierte Josef Arnold-Frei, SG Unterschächen, vor Albin Fedier, SG Amsteg-Erstfeld, und Peter Aregger, SG Flüelen. Bei den Pistolenschützen gabs einen weiteren Titel für Peter Planzer vor Ruth Odermatt und Albin Gisler.

Acht neue Ehrenveteranen

13 Schützenkameraden mit Jahrgang 1942 freuten sich, mit 80 Jahren nach wie vor dabei zu sein und als Ehrenveteranen geehrt zu werden. Es sind dies Walter Christen, SV Hospental; Rinaldo Deplazes, SG Bürglen; Fredy Furger, SG Amsteg; Xaver Furrer, SG Silenen; Sebastian Gamma, SG Wassen; Werner Gamma, SV Schattdorf; Karl Infanger, SG Isenthal; Alfred Ramseier, SG Altdorf; Hans Scheiber, SG Silenen; Hans Tresch, SG Göschenen; Ferdinand Walker, SG Altdorf; Josef Walker, SG Göschenen und Toni Walker, SG Flüelen. Mit der Übergabe der Urkunde und einem Glas Wein wurden die neuen Ehrenveteranen gefeiert.

Die neuen Ehrenveteranen (von links): Karl Infanger, Rinaldo Deplazes, Josef Walker, Xaver Furrer, Hans Scheiber, Werner Gamma und Sebastian Gamma. Bild: Georg Epp (Altdorf, 2. April 2022)

Zahlreiche Grussworte wurden angenehm in die Versammlung verteilt. René Wild, der Eidgenössische Schiessoffizier, erzählte in humorvoller Art von Begegnungen in seiner Aufgabe, das Schiesswesen ausser Dienst zu betreuen und zu kontrollieren. Die Grüsse des Verbandes Schweizerischer Schützenveteranen überbrachte Präsident Beat Abgottspon persönlich. «Angesichts der aktuellen Situation ist es wichtig, dass alle Verbände im Schiesswesen am gleichen Strick und auch in gleiche Richtung ziehen.»

Das nächste Eidgenössische Schützenfest für Veteranen wird im August 2024 in Langenthal und Melchnau über die Bühne gehen. Am Schluss der Versammlung wünschte Paul Jans den Organisatoren des 25. Urner Kantonalschützenfestes, das vom 24. Juni bis 10. Juli stattfinden wird, viel Erfolg. Die nächste Generalversammlung wird am 25. März in Andermatt abgehalten werden.