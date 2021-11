Urner Schwimmklub freut sich über neues Hallenbad

Altdorf Urner Schwimmklub trainiert nun im neuen Hallenbad Während des Umbaus des Schwimmbads Moosbad mussten die Gruppen des Schwimmklubs Uri auf andere Hallenbäder ausweichen. 29.11.2021, 11.56 Uhr

Der Schwimmklub Uri hat nach einer längeren Umbauphase des Schwimmbads Altdorf nun wieder seine Trainings darin starten können, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Während der Bauphase wurden die Trainings verlegt. So trainierte die Trainingsgruppe 1 Elite von Cheftrainer Jan Büchlin während der Sommermonate in Baar im Aussenbad, anschliessend konnte ein kleines Training samstags vor den offiziellen Öffnungszeiten im Wellenbad durchgeführt werden.