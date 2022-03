Altdorf Urner wehrt sich mit Pfefferspray gegen Verhaftung – jetzt verzeichnet er vor Obergericht einen Teilerfolg Ein 49-jähriger Mann wehrte sich mit Pfefferspray gegen eine Verhaftung. Vom Landgericht war er verurteilt worden. Das Obergericht heisst nun die Berufung des Angeklagten teilweise gut. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Die Urner Polizei bei den Ermittlungen. Eine Polizistin wurde von einem Mann neben dem Fussballplatz Suworowmatte und dem Hochhaus Altdorf verletzt. Bild: Archiv Urner Zeitung

Der Fall, über den das Obergericht zu entscheiden hatte, liegt fünf Jahre zurück. Das Landgerichtspräsidium II hatte einen Mann, der nicht mehr in Uri, sondern in Ungarn lebt, vor rund einem Jahr zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten und einer Busse von 400 Franken verurteilt. Dabei war er der versuchten schweren Körperverletzung, der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz für schuldig befunden worden.

Und darum geht's: An einem Januartag im Jahr 2017 führte der Beschuldigte seinen Hund beim Sportplatz in Altdorf spazieren. Die Polizei hatte auf diese Gelegenheit gewartet, denn mit dem Mann hatte sie einiges zu klären: Sein Haustier hätte er dem Veterinärdienst zur Kontrolle vorbeibringen müssen, mehrere Betreibungsurkunden gab es gegen ihn und wegen einer Anzeige wegen möglicher Tierschutzvergehen musste der Hundehalter durch die Polizei einvernommen werden.

«Schrie herum, wurde aggressiv»

Durch früheren Kontakt mit dem Mann war allerdings gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft bekannt, dass dieser «über Waffen verfügt und keine hoheitlichen Handlungen anerkennt». Die Polizei schickte daher, als sie vom Spaziergang mit dem Haustier Wind bekommen hatte, zwei Beamte los, um ihn auf den Posten zu führen. Doch auch im Freien kam es zu einer Eskalation. Der Mann «schrie herum, wurde aggressiv» und versuchte, sich zu entfernen, heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Der Mann wehrte sich mit aller Kraft gegen die Festnahme, wie aus der Anklageschrift weiter hervorgeht. Mittlerweile waren zwei weitere Polizistinnen eingetroffen. Dem Mann sei es im Gerangel gelungen, eine Pfefferspraypistole aus seiner Jackentasche zu holen. Damit gab er gemäss Anklageschrift zwei Stösse auf eine Polizistin ab, die zusammen mit ihrem Kollegen versuchte, ihn festzunehmen. Dabei wurde die Polizistin mit der Pfefferspraypistole am Kopf getroffen und verletzt. Trotzdem war es ihr möglich, ihren eigenen Pfefferspray zu zücken und gegen den Mann einzusetzen. Selbst danach gelang es den übrigen drei Polizeileuten aber nur mit vereinten Kräften, den Mann festzunehmen, wie es in der Anklageschrift weiter heisst.

Obergericht entscheidet «im Zweifel für den Angeklagten»

Nachdem der Mann gegen das Urteil des Landgerichtspräsidiums II Berufung eingereicht hatte, musste sich nun auch das Obergericht mit dem Fall beschäftigen. Dieses hat den Mann vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung freigesprochen. Schuldig gesprochen wird er der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz. Dafür wird er mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 50 Franken unbedingt bestraft. Die vom Angeklagten abgesessene Untersuchungshaft von 36 Tagen wird mit 36 Tagessätzen an die Geldstrafe angerechnet. Demnach hat er 114 Tagessätze zu 30 Franken noch zu bezahlen. Das entspricht 3420 Franken.

Zudem muss er eine Busse von 400 Franken zahlen. Die Verfahrenskosten der Verhandlung vor dem Landgericht von 42'641 Franken werden dem Angeklagten zu zwei Fünfteln auferlegt. Er zahlt daher 17'056 Franken. Der Rest geht zu Lasten der Staatskasse. Zudem hat er Kosten des Rechtsmittelverfahrens von 922 Franken zu tragen.

Das Obergericht geht bei seinem Urteil vom Grundsatz «in dubio pro reo» («im Zweifel für den Angeklagten») aus. Es nimmt an, dass der Beschuldigte die Druckstösse aus der Pfefferspray-Pistole aus einer Distanz von über 50 Zentimetern gegen die Polizistin abgegeben hat. «Bei dieser Distanz waren nach der objektiven Beweislage keine bleibenden körperlichen Schädigungen zu erwarten», so das Obergericht. Subjektiv habe der Beschuldigte keine Absicht gehabt, zu verletzen. Vielmehr habe er sich wehren und eine Person vorübergehend ausser Gefecht setzen wollen. Fürs Obergericht handelt es sich somit nicht um eine schwere Körperverletzung, weshalb es den Angeklagten in diesem Punkt freispricht.

