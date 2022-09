Altdorf: Erstes Urner Biofest war ein Erfolg

Altdorf Veranstalter sind zufrieden mit erstem Urner Biofest In Altdorf ging vor kurzem das erste Urner Biofest über die Bühne. Der Anlass war sowohl für die teilnehmenden Biobäuerinnen und -bauern als auch für die Gäste ein Erfolg. 30.09.2022, 05.00 Uhr

Das Hühnerrennen am Urner Biofest. Bild: Edith Aschwanden / PD

Am vergangenen Wochenende ging in Altdorf auf dem Begegnungshof Byherger das erste Urner Biofest über die Bühne – respektive über die landwirtschaftlichen Wiesen. Viele Helferinnen und Helfer waren mit Begeisterung im Einsatz, um das Fest zum Gelingen zu bringen, wie Bio Uri mitteilt. Beim gemütlichen Hühnerrennen – der Wetteinsatz wurde verfünffacht – gab es viel zu Schmunzeln: Die Hühner hatten sich mit entschlossen, das auf dem Wagen bereit gelegte Futter mit gelassener Gemütlichkeit zu ergattern.

Die Urner Biobäuerinnen und Biobauern sowie weitere Marktbetreiber präsentierten schön dekorierte Marktstände und kamen so mit einigen Konsumentinnen und Konsumenten sowie Berufskolleginnen und -kollegen in Kontakt. Die Festwirtschaft mit selbstgemachten Bioprodukten fand grossen Anklang. Die Strohburg und Mr. Balloni waren bei den jungen Gästen beliebt. Auch Vertreter des Vorstandes von Bio Suisse staunten nicht schlecht über das gut organisierte Urner Biofest.

Alles in allem sei es ein gelungenes Fest gewesen, bei dem sogar das Wetter mitspielte, wie Bio Uri schreibt: In Altdorf musste am Samstag und am Sonntag kaum ein Schirm geöffnet werden. (mha)